緬甸.孟加拉邊境 地雷密布傷及無辜

聚焦人禍危機，聯合國有一份針對全球、最新地雷監測報告出爐，被地雷、或者戰爭殘留的爆炸性武器，所傷以及殺害的人數沒有減少，受傷害的，有8成都平民，尤其在緬甸、阿富汗、跟敘利亞這3個國家，每年傷亡人數，分別都超過5百人，特別是緬甸，前年、2024年，因為地雷死亡人數超過2千人，成為世界上，地雷傷亡最嚴重的國家。這也導致跟緬甸接壤的國度、孟加拉，也遭受波及，主要在邊境地帶，村民經常誤踩地雷、遭到炸傷。現在，孟加拉邊防部隊積極應對，希望減少無辜傷亡。

群山環繞的，不只森林綠意，處處沾滿邊境人民的深層恐懼。40歲地雷受害者 侯賽因：「我們要撿柴火的樹林，就在孟加拉邊境公路對面，其中一位同伴走在我前頭，過馬路後 我還沒走10公尺，地雷就爆炸了。」

孟加拉南部與緬甸接壤的班達爾班「阿沙托利村」，村名意思為希望的避風港，但這裡的森林、農田、道路、卻無故遭殃，淪為緬甸政府以及武裝勢力、敵對雙方互埋地雷的死亡路徑。孟加拉邊境防衛隊司令 凱斯：「2025年的上半年，地雷爆炸意外發生很頻繁，光這個區域就有10到12起。」

孟加拉邊防部隊，豎起紅旗、標記出危險區域，也定期展開掃雷行動，同時以海報和傳單加強宣導，提高村民的危機意識，避免誤踩地雷，葬送一生。40歲地雷受害者 侯賽因：「以後該如何過日子 太難了，冬天連想買一件毛衣給兒子 ，都買不起。」

