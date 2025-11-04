緬甸「詐騙」白家踢鐵板！深圳法院判5名主要被告死刑，痛斥其害死6位中國人、非法獲利千億

中緬邊境的詐騙問題，一直受到外界高度關注，除了近期引發星馬爭論的太子集團之外，中國深圳市中級人民法院4日做出一審判決，針對在緬甸果敢地區具有高影響力的「白家」，其中5名主要被告、依法遭判處死刑，另有2人判死緩、5名被告無期徒刑、9人判處有期徒刑。

引述《新華社》等陸媒報導，此案由深圳市中級人民法院進行公開宣判，主審法官抨擊、以白所成等為首的犯罪集團，利用其家族在緬甸果敢地區長年累積的勢力，借助手中的武裝力量，在當地修建、合作開發41個「特殊園區」，招攬多名金主進駐，並承諾提供武裝庇護，讓他們在園區進行電信網絡詐騙、開設賭場等業務。

根據調查發現，白家成員涉及故意殺人和傷害，綁架，敲詐勒索，組織、強迫賣淫，組織偷渡等眾多違法行為，獲取約290億人民幣（約新台幣1257億元），更造成6名中國公民死亡、1人輕生、多人受傷，甚至白家成員還經營販毒生意。

法院正式宣判提到，主要5名被告：白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益判死刑；另外李福壽、李志德2名被告，則是死刑緩期2年執行；郭建政、潘憲等5名被告人判處無期徒刑。李龍華、羅文鼎等9名被告，分別判處3至20年不等有期徒刑，並相應判處罰金、沒收財產、驅逐出境等附加懲罰。

中國深圳法院4日對緬北白家宣判，裁定5名主要被告死刑。（翻攝自央視影片）

此次遭嚴懲的被告組成，除了白家和新城員外，還包含旗下武裝力量高層、家族親信與「金主」們，其中遭判死刑的楊立強，就是資助白家、並進駐百勝賓館、騰龍一號樓、蒼勝科技園等41個園區的其中一人。至於前文提及涉及販毒，則是被判處死刑的五人之一白應蒼所為，他被查出販賣、製造甲基苯丙胺（methamphetamine），也就是俗稱的「冰毒」安非他命共11公噸。

果敢四大家族之一

此次被中國法院重判的白家，就是外界俗稱「果敢四大家族」，又稱緬北四大家族之一，這個分類是特指從2009至2023年、在緬甸北部果敢地區呼風喚雨，控制著政治、經濟和軍事的四個果敢族家族，分別是：白所成家族、魏超仁家族、劉國璽家族和劉正祥家族。

與父親一起被押送中國的緬甸果敢白家二代白應蒼。（翻攝自央視新聞影片）

除劉家之外，另外三家先前都曾是「果敢王」撣邦第一特區政府主席彭家聲的手下，但最終在2009年叛離支持軍政府，驅逐彭家聲的果敢民族民主同盟軍，成為該地區新的私人武裝，並控制果敢地區，從事各種黃賭毒的黑色產業。直到2023年隨著緬甸局勢變動，失去保護靠山的四大家族，為首6人被該國警方逮捕並送往中國，其中就包含白所成、白應蒼父子。

