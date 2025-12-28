緬甸5年來首次大選登場！ 遭質疑「是軍政府的假選舉」

緬甸軍政府五年前推翻政權後，迎來首次大選，不過國際社會普遍認為，這場選舉只是一個延續軍方政權的幌子。根據分析，軍政府候選人，幾乎沒有對手可以匹敵，實際投票範圍，也僅限於軍政府控制的區域。而這場選舉，一共分成三個階段進行，投票結果預計1月底才會出爐。

在緬甸軍政府五年前推翻政權後，迎來首次大選，選民排隊投票。（圖／達志影像美聯社）

緬甸首次大選吸引大批民眾投票，但國際社會普遍質疑其公正性。這場被軍政府定調為「多黨民主回歸」的選舉，只在軍方控制的265個鄉鎮舉行，佔全國330個鄉鎮中的大部分。最大反對黨早已解散，軍政府候選人幾乎沒有對手。雖然現場投票人潮從室內排到室外，但計票與公佈結果日期尚未公告，引發各界對這場選舉的諸多質疑。

緬甸近五年來首次大選吸引了大批民眾前往投票站，排隊人潮從室內一直延伸到室外，似乎看不到盡頭。一位緬甸民眾表示，他覺得一切都很好，投票亭隱私保障良好，整個投票過程非常快速。

CNN資深國際特派記者Ivan Watson觀察到，在他們造訪的每個投票站都能聽到一首循環播放的歌曲，就像是專門為宣傳選舉製作的歌曲，螢幕上還播放著這首歌的MV。為了吸引民眾投票，當局可說是奇招盡出，就怕持續被貼上「假選舉」的標籤。

美聯社記者Jerry Harmer指出，國際社會普遍認為這是一場「騙局」，但中國、印度和俄羅斯卻支持這場選舉。除了中俄印等國外，國際社會普遍認為緬甸這場選舉只是一個延續軍方政權的幌子，因為最大反對黨早在兩年前就已經被解散，軍政府旗下的候選人基本上沒有對手可言。

緬甸領導人敏昂萊聲稱，他不能說他想當總統，也不是任何政黨的領導人，只有在議會召開時才能按照既定程序從議會中選舉總統。

最被外界詬病的還有選舉涵蓋的地理範圍。Jerry Harmer表示，緬甸330個鄉鎮裡，只有265個是軍政府控制的區域舉行投票，其餘地方的人民根本沒辦法投票。因此，即使經過三輪投票，第一輪在今天，最後一輪在1月下旬，緬甸許多地區仍然不會舉行選舉。

事實上，自從緬甸軍方在2021年推翻政府奪權後，國內至今仍處於動盪局勢。軍政府將這場大選定調為「多黨民主回歸」，然而這次的緬甸大選雖然打著民主招牌，但根據不少外媒報導，計票和公佈選舉結果的日期都還沒有公告，也讓各界為這場選舉打上更多問號。

