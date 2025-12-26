緬甸KK園區遭「整區爆破」！中緬泰聯手清剿7600名中國詐犯押解回國

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

中國公安部表示，在中國、緬甸與泰國三方多日合作打擊下，緬甸妙瓦底地區知名的KK園區內，涉及賭博與電信詐騙犯罪的494棟建築物已遭爆破拆除，亞太新城賭詐園區也同步被徹底清剿。今年以來，已有7600餘名中國籍涉電詐犯罪嫌疑人被押解回國。

亞太新城賭詐園區也同步被徹底清剿（圖／翻攝自微博）

中國公安部指出，長期以來，緬甸妙瓦底地區多處賭詐園區成為犯罪集團據點，對中國公民實施大規模電信與網路詐騙，危害嚴重。今年初，中國、緬甸與泰國正式建立聯合打擊電信網路詐騙的部級協調機制，並陸續展開多輪跨境清剿行動。

公安部進一步說明，本月15日，中緬泰三國警方首次共同前往妙瓦底地區的KK園區與亞太新城，聯合督導清剿成果，並研商後續集中掃蕩、聯合管控與快速遣返等作法。16日至19日間，吉林、河南等地公安機關已將行動中查獲的952名中國籍涉電詐嫌犯押解回國。

中國公安部強調，今年以來累計押返的涉案人數已超過7600人，並同步完成KK園區494棟犯罪建築的拆除作業，展現對賭博與電信詐騙犯罪「零容忍」的強硬態度，未來將持續深化跨國合作，防堵相關犯罪死灰復燃。



