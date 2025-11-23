緬甸KK園區、水溝谷遭掃蕩 詐團迅速另起爐灶？ 泰媒揭「太陽能板、高牆、星鏈到位」

詐騙集團於克倫邦皎克地區興建全新大型園區。 圖：翻攝自The Reporter

[Newtalk新聞] 泰國媒體《The Reporters》報導指出，在緬甸軍方與地方武裝組織近月來在苗瓦迪市（Myawaddy）的「KK 園區」與水溝谷等進行大規模掃蕩電信詐欺後，詐騙集團正迅速轉移陣地，在克倫邦（Karen State）皎克（Kyaukse）地區興建全新大型園區。

該區位於泰國達府朴帕縣 Chong Khaep 村的對面、跨過莫艾河（Moei River）後，於緬甸邊境一側。根據泰媒拍攝影像顯示，新建園區已架設大量太陽能板，四周以高大混凝土圍牆封閉，屋頂更裝設 Starlink 衛星網路設備，外界研判電詐團伙正趁掃蕩之際，轉移至此地。

報導指出，過去 KK 園區被攻擊後，許多詐騙集團沿著莫艾河河岸擴散，如今，水溝谷、梅托德列、茵景棉、100 英畝、瑞柏導棉、皎克、AA Site 等地的園區均由外國投資者主導，區域維安則由 BGF（克倫邦邊防軍）與 DKBA（民主克倫佛教軍）等武裝團體負責。

緬甸「KK 園區」被掃蕩後，電信詐騙集團逃竄至克倫邦的皎克（Kyaukse）地區另起爐灶。 圖：The Reporters

當地政治活動人士直言，克倫邦的武裝組織現今主導了毒品、賭場與色情場所等非法事業經營，使克倫當地民眾承受沉重負擔。「他們為讓人們支持其組織，開展各種項目，但同時毒品、賭場、色情場所像蘑菇般出現。我們克倫族人必須思考，要團結起來抵制和抗議這些人的行為。」

除了沿邊境移動，也有部分詐騙集團將觸角深入緬甸內地，包括仰光等大城市，利用複雜環境與龐大人口，從事更隱蔽的詐欺活動，令打擊工作更具挑戰性。求職民眾與熟悉情況者透露，仰光部分線上詐騙集團以高薪與高額佣金為誘因，大量招募年輕人。

一名遠距大學生表示，這類招募往往不說明實際職務內容，只以公司一般職員名義吸引求職者，「待遇好得讓人心動，我申請了兩個，最後還是放棄了。」

此類詐騙通常以高薪為餌，但是不詳細說明工作內容。 圖：翻攝自The Reports

接觸過該行業的人士指出，這些線上詐團通常要求應聘者精通電腦操作，並透過社群平台大量刊登廣告，宣稱招募監控安保、記錄訂單、處理資料與尋找新訂單等職務。其運作多採早、晚兩班制，部分集團甚至還提供住宿與膳食，並常租用交通便利的高級公寓作為據點。一名靠開車為生的仰光司機說，他多次載過線上詐團成員，「真沒想到，在仰光這類業務竟如此之多。」

