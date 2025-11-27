緯來原創《宇宙啦啦隊》 言承旭姪女參賽顏值曝光

【緯來新聞網】緯來原創大型實境選秀節目《宇宙啦啦隊》由南韓天團「SUPER JUNIOR」銀赫擔任主持人，共28人入選，包括曾出演男星言承旭姪女的女星紀欣伶，昨紀欣伶透過社群媒體分享近照引來不少網友狂讚「好漂亮」、「韓劇女主的style 」、「啦啦隊女神」

言承旭姪女參賽顏值曝光。（圖／翻攝IG）

《宇宙啦啦隊》有多位來自職業球隊啦啦隊出身的參賽者，包括現役「電豹女」韓籍成員海莉、「魚肉」任伃柔，及「PLG福爾摩沙夢想家」啦啦隊一員「Momo」簡筱娟。

紀欣伶展現青春活力。（圖／翻攝IG）

除了已具有啦啦隊經驗的成員外，在演藝圈的新星也不少人參加，像是童星出道，曾出演《就想賴著妳》言承旭姪女的紀欣伶也入選，紀欣伶昨貼出最新近照，照片中她身穿一套鮮豔的藍白黃配色制服式造型，包含短版棒球外套、白色短版上衣，以及藍色百褶裙，整體造型俏麗又有元氣感。外套上印有大字母裝飾，呈現活潑、運動風的設計；裙子則搭配黃色腰帶與一側白色飾片，讓造型更有層次。



紀欣伶綁著高馬尾，髮色偏棕色，妝容自然明亮，笑容親切甜美，給人很有舞台魅力的感覺並配文寫道：「跟大家分享，這是我昨天半夜學習的『如何綁好看的高馬尾』成果」，照片曝光後也引來不少網友大讚「青春活力！」、「顏值很高」。



製作團隊表示，這次訓練不僅提升選手專業技能，也將展現她們的個人魅力與團隊精神，預計將掀起一波新的選秀熱潮。緯來原創《宇宙啦啦隊》未來預計將會在緯來體育台、緯來綜合台播出，見證台灣首支具備國際視野的啦啦隊女團。

