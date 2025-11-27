緯來年末大放送 看《HERO》抽木村拓哉「同款橘」iPhone 17 Pro

【緯來新聞網】木村拓哉主演的經典日劇《HERO》再掀熱潮，緯來日本台於年末祭出限定抽獎活動，回饋影迷支持。只要完成指定步驟，就有機會抽中與木村角色同款「橘色」款的iPhone 17 Pro宇宙橙（256G）乙台。

緯來年末大放送。（圖／翻攝微博、APPLE官網）

此活動為緯來日本「JAPAN!WELiKE」會員專屬，配合木村拓哉生日月推出。參與者需註冊為會員、訂閱《HERO》線上觀看任一方案（含《HERO》、《HERO2+特別篇》或《HERO 1+2+特別篇》），並於活動貼文下方留言，分享喜愛《HERO》的原因，即可獲得抽獎資格。



無論是新訂閱者，或是先前已訂閱的用戶皆可參加，每個帳號限一次抽獎機會，重複留言亦只計一次。



活動即日起開跑，將於12月17日（三）晚間11時59分截止。中獎名單將於12月24日（三）公布於原活動貼文，主辦單位將另以電子郵件通知得獎者，並說明領獎方式。未中獎者則不另行通知。詳細活動條款請參閱官網說明。

