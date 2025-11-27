緯來戲劇安排趙露思、劉宇寧接力愛 主演《珠簾玉幕》倒數播出

【緯來新聞網】演員趙露思、劉宇寧戀愛馬拉松！在《長歌行》中飾演公主與侍衛不斷灑糖，因此獲選為最佳螢幕情侶的趙露思、劉宇寧，即將在12月22日晚間 11 點於緯來戲劇台《珠簾玉幕》再續前緣，由兩人主演的《珠簾玉幕》接力登場，可說是「粉絲福利連發」。

趙露思、劉宇寧從《長歌行》灑糖到《珠簾玉幕》中。（圖／緯來戲劇台提供）

趙露思卸下《長歌行》嬌美柔弱的公主角色，搖身一變《珠簾玉幕》中苦命的採珠奴，親自下海不必替身的她就像戲中的角色一樣堅毅。劉宇寧飾演身負滅門血仇的商船郎主燕子京，以深沉、冷靜與狠勁在商道上翻雲覆雨，步步為營；趙露思則飾演出身卑微的珠奴端午，憑藉堅毅與智慧在珠寶行業殺出血路，從底層逆襲成一代行首。兩人在面對陰謀、利益與生死考驗之下，從敵對到相惜，交織出一段血淚交纏的愛情與商戰旅程。

趙露思卸下《長歌行》嬌美柔弱的公主角色，搖身一變《珠簾玉幕》中苦命的採珠奴。（圖／緯來戲劇台提供）

劉宇寧飾演身負滅門血仇的商船郎主燕子京。（圖／緯來戲劇台提供）

為回饋粉絲支持，緯來戲劇台也將同步推出《珠簾玉幕》相關活動與粉絲福利，包括限量海報贈送與社群互動內容，邀請觀眾一起追劇、參與專屬活動。緯來戲劇台呼籲粉絲持續關注官方社群平台，掌握最新消息與活動詳情。《珠簾玉幕》將於12月22日起，每晚11點在緯來戲劇台播出。

