緯來播出倒數！林志玲、郭富城同台飆戲 《道士下山》還有張震

【緯來新聞網】電影《道士下山》改編自徐皓峰的同名小說，由王寶強、郭富城、張震、林志玲、范偉、元華演出，故事講述在動盪的時代下，武功高強的道士何安下被師父送下山自謀生路。不諳世事的他來到大千世界，因搶了荷葉雞而拜入醫生崔道寧的門下。老闆娘玉珍如花似玉，同時周旋在丈夫和叔叔道融之間，由此釀成一場悲劇。此後何安下獨自經營藥房，卻無意中捲入江湖恩怨之中。他被隱姓埋名的掃地道士周西宇高強的武功所折服，自願拜其為師。同時，週的師弟彭乾吾殺氣騰騰找上門。而曾與週一同練功的查老闆更將風波推向了高潮。上山，下山，何安下在短短的時間內悟出了許多真理…。

《道士下山》改編自徐皓峰的同名小說，由王寶強、郭富城、張震、林志玲、范偉、元華演出。（圖／翻攝自微博）

該片被中國影視平台網易評論：「《道士下山》從結構上可以分為三段，第一段是范偉、林志玲與吳建豪的亂倫三角戀；第二段是元華、房祖名與陳國坤、郭富城之間的太極門豪門恩怨；然而重點來了，在經歷了前兩段的不知所云之後，張震只是為了郭富城報仇終於將全片推向了高潮。如果按照陳凱歌節旁白之口所言，電影版《道士下山》講述的是一個「入了紅塵才能看破紅塵」的故事的話，那麼電影的前兩段講述的無非是情慾的醜陋與權欲的貪婪，然而張震的出現則在電影與何安下的生命中力挽狂瀾，用逆天的顏值、身手與真情，為電影和世界留下了一絲希望的光芒。」



《道士下山》播出時，在中國首周四天收穫2.35億人民幣居冠，次周也有1.45億列第三位，最終成績為4.02億，是導演陳凱歌作品中票房最好的一部。該片也將於12月7日週日晚間9點在緯來電影台播出。

