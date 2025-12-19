緯來整理｜北捷恐攻釀4死！張文犯罪時間軸曝 住處搜出25瓶汽油彈
【緯來新聞網】台北捷運19日下午接連發生縱火與持刀攻擊事件，27歲通緝逃兵張文疑從上午開始在市區犯下多起重大治安案件，最終造成4人死亡、多人受傷。警方調查指出，張文當天一整天行徑遍布中山區與台北車站一帶，從縱火、投擲煙霧彈到隨機砍人，最後從商場高樓墜樓身亡，動機仍在調查中，事件震驚社會。
27歲張文畏罪自戕。（圖／翻攝畫面）
警方初步掌握，涉案投擲煙霧彈的嫌犯為張文，87年次今年27歲，平時在台北市中正區公園路一帶租屋居住，戶籍老家則位於桃園市楊梅區，19日晚間警方派大批警力前往搜查張文下榻旅館，從住所搜出黑帽、雨衣外，還找到25瓶汽油彈等危險物品，至於犯案動機仍待進一步調查釐清。
《緯來新聞網》整理北捷恐攻時間軸，讓民眾能快速掌握事件發生經過。
北捷恐攻時間軸總覽：
上午時段（約10:00）
張文疑似於台北市中山區一帶犯下縱火案，燒毀路邊機車及汽車。
下午時段（約15:00）
張文涉嫌在其中山一派出所轄區住處縱火，疑似是蓄意擴大攻擊範圍。
17:30
台北車站M8出口發生煙霧彈投擲事件，現場快速瀰漫刺鼻濃煙，57歲余姓乘客疑上前阻止張文行兇，遭波及重傷，送醫搶救後不治。
約17:40-17:50
張文轉移至捷運中山站周邊，再次釋放煙霧彈並持刀隨機砍人，造成多人傷亡。此段期間多名路人被波及，截至晚間20時，共10人受傷、5人命危。
接近18:30-19:00間
張文逃入南京西路誠品商場，最後從高樓層墜樓，送往台大醫院急救後於晚間19時左右宣告不治。
遭砍民眾急救。（圖／iamjimmmmy授權）
死亡
余姓男子，57歲（北捷）
張文，27歲（嫌犯，南西商場）
蕭姓男子，30歲（南西商場，急救無效身亡）
王姓男子，37歲（送往新光醫院急救無效身亡）
受傷
北捷民眾：1人
南西商場：4人
莊姓男子，20歲
汪姓男子，30歲
女姓，50歲
女姓，49歲
截至19日晚間21:22分共8傷3死
