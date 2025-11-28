緯來整理｜好市多黑五必買清單 50吋電視、不鏽鋼電鍋被搶翻

國民男神許光漢和女神許瑋甯穿發熱衣後讓發熱衣變成爆話題的時尚單品！天氣也正式宣告進入秋冬模式，你的購物車裡是不是也躺著好幾件準備囤貨的「發熱衣」？但你是否也曾疑惑，為什麼穿了發熱衣還是冷？或者穿上後整個人臃腫不堪，時尚感全失？過去那種厚重、老派的衛生衣早已過時，現在的發熱衣追求的是「時尚Ｘ機能Ｘ美感」三者兼具。面對琳瑯滿目的品牌與年末誘人的折扣，到底該怎麼選？揪愛Mei小編特別準備一篇「發熱衣挑選懶人包」，將材質、版型到穿搭，教你如何精準下手，買到最保暖、最顯瘦、也最時髦的命定款！

Yahoo夯好物 ・ 2 週前