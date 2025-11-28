緯來整理｜好市多黑五必買清單 50吋電視、不鏽鋼電鍋被搶翻
【緯來新聞網】美式賣場好市多緊接著雙11購物潮，全台據點正式啟動一年中促銷力度最強的「黑色星期五」檔期，祭出為期7天的限時折扣。這波優惠不僅涵蓋3C電子、生鮮食品、居家用品及保暖服飾，每天還推出不同商品組合，吸引會員回店搶便宜。
好市多黑五折扣吸引會員搶購。（圖／翻攝Google Maps）
好市多「黑色星期五」11月24日至26日折扣商品
好市多黑五折扣。（圖／好市多官網）
好市多「黑色星期五」檔期至11月30日止，目前進入活動第5天，折扣重點如下：
* SAMSUNG 85吋NEO QLED顯示器，折抵後售價NT$79,999
* BOSE兩件式家庭劇院組，折抵金額NT$8,000，折抵後售價NT$21,999
* ASUS 15.6吋筆記型電腦，折抵金額NT$4,400；折抵後售價NT$16,999
* PS5（Slim）主機遊戲雙手把同捆組，折抵金額NT$3,400；折抵後售價NT$15,799
* 美國進口嫩肩里肌真空包（秤重）：每公斤現折100元
* Apple Mac Mini M4（10核心、256GB SSD）：下殺1,800元
* LG 50吋4K QNED電視：減價3,800元
* 夏普雙氣流智能吹風機：優惠1,910元
* 大同11人份不鏽鋼電鍋：折扣410元
* Ariel抗異味洗衣精補充包：現省190元
* Backbone人體工學網椅：便宜1,200元
* 樂高偉士牌125模型組：折價630元
* Adidas男女滑板鞋：折抵240元
* 男士24K金飾套組：大幅降價10,050元
* 0.5克拉鑽石項鍊：現折7,500元
好市多黑五折扣。（圖／好市多官網）
《緯來新聞網》也將不斷更新11月29日、11月30日折扣商品，讓讀者能把握機會搶便宜。
好市多黑五折扣。（圖／好市多官網）
好市多黑五折扣。（圖／好市多官網）
