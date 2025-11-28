緯來整理｜香港大火救災！韓紅基金會捐4500萬 張柏芝解囊百萬港幣

【緯來新聞網】香港「大埔宏福苑」火災傷亡慘重，中國歌手韓紅以「韓紅愛心慈善基金會」之名，捐出1千萬元人民幣（約4500萬元台幣）助災民；港星張柏芝則是第一位發聲響應捐款，透過工作室表示將藉由「香港保良局」解囊100萬元港幣（約403萬元台幣），以專門戶救災宏福苑大火緊急救援、受災民眾過渡安置及生活物資補給等。

韓紅（左圖）、張柏芝（右圖）盼災民能度過難關。（圖／翻攝韓紅微博、張柏芝IG）

「大埔宏福苑」大火畫面觸目驚心，截至今早（28日）6點、已累積94人死亡，令人痛心。各界人士紛紛出錢、出力協助救災，香港天后楊千嬅原定本月起在紅勘體育館舉行6場演唱會，主辦單位發聲明指會如常舉行，但會將首場演出收益及6場演唱會周邊產品全數盈利捐給「東華三院」，支援火災救援及災後重建工作。

廣告 廣告

楊千嬅利用表演營收當作捐款協助災民。（圖／翻攝楊千嬅IG）

中國歌手周深將於跨年在香港啟德主場館開唱的，得知香港大火消息後，先是發文祈福「願平安！注意安全」，之後透過「上海復星公益基金會」向捐款100萬元人民幣（約450萬台幣），用於緊急救援和家園重建等工作。

周深捐出百萬元人民幣。（圖／翻攝周深微博）

韓國四大經紀公司之一「SM娛樂」宣布捐出100萬元港幣（約403萬元台幣），旗下女團「aespa」捐50萬元港幣（約203萬元台幣）、男團「RIIZE」捐25萬元港幣（約100萬元台幣）。此外，除了災民需要幫助外，許多毛小孩也無處可待、無人照顧，香港視后宣萱在社群平台以有限的能力表示：「如需暫托，可留message，我可以收1-2隻。」

宣萱願意協助照顧毛孩。（圖／翻攝宣萱Threads）

更多緯來新聞網報導

超巧緣分！林依晨等10年韓國封后 老搭檔胡歌奪最佳男主角

陳零九遭指是家寧公關！深夜駁斥「沒有」：有人會跟我道歉嗎？