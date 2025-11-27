緯來新聞總整理！金唱片開賣時間、票價座位 陣容背景一次掌握

【緯來新聞網】為慶祝創立40週年，南韓重量級音樂盛事「第40屆金唱片獎頒獎典禮（Golden Disc Awards）」將於2026年1月10日首度在台北大巨蛋舉辦，主辦方日前公布完整演出名單，並宣布門票將於12月13日開賣，目前尚未公布售票平台。

金唱片開賣時間、票價座位 陣容背景一次掌握。（圖／超級圓頂）

此次典禮卡司陣容橫跨人氣新人與頂尖實力派，共計18組韓流音樂人，包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、JENNIE（BLACKPINK成員）、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE及ZOZAZZ。

出道即爆紅的ALLDAY PROJECT，由知名製作人Teddy打造，首曲〈FAMOUS〉席捲各大音源榜。多國成員組成的ARrC再次挑戰「Golden Choice」舞台；ATEEZ則憑雙專輯挺進Billboard Hot 100，時隔一段時間後重返海外舞台。



BOYNEXTDOOR締造三張專輯百萬銷量紀錄，曾來台開唱反響熱烈；Close Your Eyes連續兩年站上台灣舞台，主打歌橫掃音樂節目；CORTIS為BIGHIT MUSIC時隔六年推出的全新男團，初登場即銷量逼近百萬。



ENHYPEN今年登上美國Coachella音樂節，並刷新體育場巡演紀錄。IVE憑《IVE EMPATHY》《IVE SECRET》達成七張百萬銷量佳績，並再度入圍雙項大獎。izna在Spotify播放數突破1億，受邀參與台、日音樂節。JENNIE則以個人名義首度來台，帶來熱門曲目〈Like JENNIE〉，該曲同時入圍音源與專輯本賞。



KiiiKiii以強烈個人風格的〈I DO ME〉吸引目光；LE SSERAFIM與防彈少年團成員j-hope合作曲闖進Billboard Hot 100第50名，誓言帶來傳奇級演出。



MONSTA X迎接出道十週年，以全體成員陣容回歸並再登金唱片舞台，距離上次參與已五年。NCT WISH靠作品《COLOR》突破雙百萬銷量，5月在台北開唱門票秒殺。Stray Kids創下Billboard 200連七週冠軍紀錄，此次將首度登上大巨蛋舞台。



青春風格鮮明的TWS首登大型典禮舞台，在日韓雙市場迅速竄紅；ZEROBASEONE連續三年參與典禮，累積六張百萬專輯作品；ZOZAZZ憑〈Do You Know?〉穩居音源排行榜，甜美嗓音成為新生代代表人物。

