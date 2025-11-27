緯來日本台熱播《有本事換你來做啊！》片名難懂 編輯親揭命名由來

【緯來新聞網】緯來日本台週末播出的同步日劇《有本事換你來做啊！》，近期在台灣與日本都引發熱烈討論。該劇在日本影音平台TVer上表現亮眼，收視成績一度超越《VIVANT》，第三集累積播放次數達442萬次，打破《VIVANT》第五集419萬次的紀錄，拿下週間累積觀看數最高的成績。

竹內涼真擔任主演。（圖／緯來日本台提供）

不少觀眾第一次看到這部作品名稱時，心中難免產生疑問：「到底是在講什麼？」。其實，近年日劇傾向使用字數較多、含意較曖昧的劇名，不再拘泥於一看就能懂的傳統命名方式。《有本事換你來做啊！》是改編自同名漫畫，負責這部作品的原著漫畫編輯曾在受訪時說明片名來源，指出靈感出自2020年在網路上掀起熱烈討論的「馬鈴薯沙拉論戰」。





當時在X（前身為推特）上，有網友分享自己在熟食區看到一名帶小孩的母親想買馬鈴薯沙拉，卻遭到一名不相識的年長男子指責：「身為一位母親，區區馬鈴薯沙拉應該要自己做吧」。這則貼文迅速在社群瘋傳，「馬鈴薯沙拉論戰」也因此入圍當年度的流行語大賞。作者谷口菜津子受到這起事件啟發，開始構思作品內容，並與編輯一起討論片名，候選名稱包含「有本事你來做筑前煮啊！」、「有本事換你來做啊！」、「今天的配菜都是咖啡色的呢」等3個版本，最終她與編輯挑選出雙方都最喜歡的「有本事換你來做啊！」作為正式名稱。



劇中主角勝男設定為來自九州大分縣，又帶有大男人性格，讓部分網友聯想到「不愧是九州」這句用來諷刺九州地區重男輕女觀念的網路用語。對此，漫畫編輯特別說明，故事並沒有刻意要影射特定地區或文化，只是他在與作者討論角色背景時，希望勝男是一位離開家鄉、前往東京打拚的上班族，於是便以自己成長的大分縣作為角色出身地。他也補充，如果自己出生在其他地方，勝男的籍貫也會依照相同概念進行設定，「希望勝男是離鄉背井到東京打拼的設定」只是作為故事發想的基礎之一。



由夏帆與竹內涼真共同主演的《有本事換你來做啊！》，目前每週六晚間10點在緯來日本台同步首播，持續陪伴喜愛日劇的觀眾，後續話題與收視表現也備受關注。

