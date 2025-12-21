緯來獨家／北捷恐攻3人枉死 目擊者還原事發經過：張文癲狂的在揮刀

【緯來新聞網】台北捷運19日晚間發生重大治安事件，1名27歲男子張文先後在台北車站及中山站犯下攻擊行為。他先以煙霧彈製造混亂，隨後持刀隨機傷害民眾，並一路移動至南西誠品前再度行兇，最後自行結束生命。整起事件共造成3名無辜民眾喪命，連同嫌犯在內共有4人死亡，另有多人受傷。《緯來新聞網》獨家採訪到南西誠品事發目擊者Freya，Freya驚恐地當下看到張文「癲狂的在揮刀」，場面混亂又可怕。

北捷恐攻3人枉死。（圖／緯來新聞網攝影組）

一名在誠品南西館餐廳聚餐的上班族Freya回憶張文「癲狂的在揮刀」，當時自己與同事在聚餐時，目睹一名男子持刀攻擊民眾，場面驚悚，令人難以置信。而當下台北車站已發生持刀攻擊事件，Freya原以為中山區不會受影響，未料危機突然降臨。

南西誠品因事件暫時營業一天。（圖／緯來新聞網攝影組）

Freya表示，當時一名身穿黑衣的男子在百貨中持刀亂揮，「客人全都嚇傻不動，現場突然變得一片混亂，大家一邊跑一邊喊『有人拿刀』。」她立即提醒同事快逃，眾人迅速往二樓躲避，途中還看到兇嫌張文手持長刀搭乘電扶梯緩步上樓。



到三樓後，餐廳員工反應迅速，呼籲顧客進入餐廳內部避難，更有男員工拿起掃把與鍋子協助防衛。Freya指出，由於美食街為半開放空間，許多民眾當時仍未察覺危險，繼續坐在原位。

民眾主動獻花，現場形成小花海。（圖／緯來新聞網攝影組）

另有在四樓的同事目擊嫌犯行凶，「眼前就是一灘血」，Freya說。她感謝誠品員工在混亂中冷靜處理，但坦言事後許多同事心理受到衝擊，「現在不太敢搭捷運，也開始害怕人多的地方。」



