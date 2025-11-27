緯來獨家／銀赫主持《宇宙啦啦隊》被讚語言天才 麻由曝：全日文問答超厲害

【緯來新聞網】麻由近期主持緯來原創《宇宙啦啦隊》，首次錄影時遇到主持人SUPER JUNIOR銀赫，她坦言：「原本很怕因為語言不通而溝通不良，後來我去打招呼的時候，我一開始用簡單的韓文跟他自我介紹，結果他用非常流利的日文回我！真的超厲害的！」接著第二次錄影時，銀赫看到她就主動來打招呼，讓麻由直呼：「人真的很好，超級親切也很敬業！」

麻由主持緯來原創《宇宙啦啦隊》遇到銀赫，直誇對方親切又是語言天才。（圖／緯來提供）

廣告 廣告

她也分享銀赫是「語言天才」，彩排時需要以中文說「宇宙啦啦隊」，銀赫才跟工作人員學了幾次聲調後，發音就完全不像剛學會的一樣，讓麻由超佩服。這次主持《宇宙啦啦隊》，麻由要負責唸廠商爸爸們的口播介紹詞，她說：「那些詞對我來說難度真的很高，除了中文咬字要很標準以外，每一句都要在4秒內唸完。」她表示，第一次自己錄影上台時，手一直抖，笑容也很僵硬，有點難過的說：「明明就練習了很多次，不過一開始唸的還是很卡。」還好NG了幾次後還是有拍到完整的，直到拍完口播詞才真的放鬆下來。



不只《宇宙啦啦隊》主持，麻由在節目《夜市王之oh夜市台客上工》中，體驗了捕魚到賣烤魚的過程，她說：「我第一次親自殺魚的時候，當下心情真的很複雜。平常自己在吃的食物，但自己親自處理的時候卻有一點矛盾的心態。體驗完對食物更有感恩之心了。」

麻由為頻道《麻由不是麻油》到金門進行拍攝。（圖／緯來提供）

此外，在她的頻道《麻由不是麻油》也到金門進行拍攝，其中一天有去當兵體驗區玩了「高空擊球」令她印象深刻，她分享，「這個是需要我自己爬木頭到三層高的地方，爬上去之後要想辦法站起來，但沒有握把，金門的風又超大 站上去真的很晃！」讓她此生第一次感到生命危險，表示自己身體抖到「整個人失去了靈魂一樣」，笑說：「中途也不小心罵了幾句髒話…。」更艱難的是，站上去之後還要自己跳下來，雖然當下覺得超恐怖，但後來跳下來，確認好自己安全之後她就覺得，「喜歡刺激的人一定會愛上這個地方！」

忙於工作的麻由其實很樂在其中，但身體卻因為太累出現狀況。（圖／緯來提供）

忙於工作的麻由其實很樂在其中，但身體卻因為太累出現狀況，她說：「不知道是不是因為工作壓力而造成的，我停經了大概3個多月，中途也很常失眠。」尤其是工作前一天，會夢到自己遲到或唸錯節目資訊，後來去看醫生，身體沒有檢查出什麼異常，所幸這個月自己調整睡眠和飲食，現在已經好多了！

更多緯來新聞網報導

專訪｜朱軒洋感情風波後吐懊悔真心話 刪光社群曝Line只有他們會回

徐亨欠2億還到只剩2千萬！賣3棟房妻離子散 獨自進手術室開腦