齋藤潤開學第一天被告白 當真亞美勇敢追愛
【緯來新聞網】純愛日片《草莓月亮：餘命半年的約定》由「透明系美少女」當真亞美詮釋生命倒數仍選擇勇敢追愛的少女；並與以《去唱卡拉OK吧！》榮獲日本電影學院新人獎、高人氣的齋藤潤，展現成熟又真摯的內心層次。兩位新生代演員首次攜手擔綱主角，以最純淨的火花共同演繹『即使生命只剩半年，也想用盡全力去愛』的深刻純愛故事。導演酒井麻衣也透露，齋藤潤在試鏡中的真摯表演讓她「當場熱淚盈眶」，堅定決定：「男主角非他莫屬。」
當真亞美、齋藤潤攜手演出《草莓月亮：餘命半年的約定》。（圖／中影提供）
該片由《餘命10年》金牌編劇岡田惠和攜手《美麗的他》導演酒井麻衣合作打造，最受矚目的橋段之一，是當真亞美在開學第一天便向齋藤潤直接告白，這場戲也成為全片情感爆發的起點。她以細膩演技呈現「在有限時間裡用盡全力去愛」的勇氣，也分享最讓自己心動的片段就是牽手戲。因兩人NG 多次，決定「放手一搏」，才成功拍出令人怦然心跳的經典畫面。齋藤潤也直言：「牽手的那一刻，讓我心動不已。」此外，在他最喜愛的約會場景中，導演讓我們自由發揮，「在課堂上偷偷遞紙條、約她一起回家，是我一直夢想的情節，這次我真的做到了。」
《草莓月亮：餘命半年的約定》當真亞美、齋藤潤在嘻鬧中日漸產生情愫。（圖／中影提供）
當真亞美、齋藤潤拍《草莓月亮：餘命半年的約定》牽手戲直呼心動。（圖／中影提供）
除了浪漫悸動，拍攝過程也充滿挑戰。齋藤潤笑稱：「在稻田、河邊、向日葵田……我真的每一場都在流汗！」許多鏡頭都在烈日下完成，劇組人員不斷替他補妝、擦汗，才得以順利拍攝。另一大亮點則是由杉野遙亮詮釋「13 年後的佐藤日向」。雖然兩人沒有同場拍攝，但杉野在觀賞齋藤潤的演出後驚訝表示，兩人「氣質意外相似」，還笑稱：「我們都演了日向，竟然有種兄弟般的默契。希望未來有機會一起演兄弟。」跨越時空的雙日向設定，也讓角色情感更顯細膩且完整。《草莓月亮：餘命半年的約定》將於12月5日在台上映。
《草莓月亮：餘命半年的約定》杉野遙亮詮釋「13 年後的佐藤日向」。（圖／中影提供）
