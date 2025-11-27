緯來獨家／香港大火「濃煙竄進屋內」照片曝 港民嘆：整個屋苑都燒掉了

【緯來新聞網】香港宏福苑火災造成重大傷亡，火勢延燒多棟住宅單位，引發社會關注。火災發生後多日，部分居民反映仍無法取得完整事故資訊，僅能從媒體得知死傷數字，卻對起火原因、逃生動線等關鍵環節一無所知。《緯來新聞網》獨家採訪香港市民陳小姐詢問目前現況，她表示官方尚未透露起火原因和細節，這起火災在香港鬧得非常大，陳小姐更直言「整個屋苑都燒掉了」。

港民嘆：整個屋苑都燒掉了。（圖／翻攝Threads）

陳小姐接受《緯來新聞網》訪問時表示，這起事件非常嚴重，幾乎整個屋苑都遭波及，但至今仍沒有清楚說法。她說：「沒有具體答案，只知道燒得很厲害、是件超大的事，卻沒有任何細節。」她坦言，目前新聞報導大多集中於罹難者人數，卻未見針對現場情況、火勢發展與居民避難情況的深入說明。

香港大火疑「屋內」照片曝！濃煙竄進。（圖／翻攝微博）

當問及官方是否有說明起火原因？陳小姐表示：「不知道耶，新聞都還沒出詳細的，只是說有多少人出事，」她指出，雖然有照片在網路流傳，像是疑似室內火場影像，但這些畫面缺乏官方說明，無法解答大家心中的疑問，例如煙是從哪裡進來、樓道是否能通行、住戶如何逃生等。



而火災當日的照片在社群平台瘋傳，畫面中一間臥室佈滿濃煙、窗外透出橘紅火光，引起社群討論。但許多居民認為，僅靠照片無法理解整體情勢，反而引起更多不確定感。有居民試圖在社群中交叉比對留言與目擊資訊，拼湊當時的逃生線索，卻因缺乏官方確認而無法確信其真實性。



截至目前，消防與警方尚未公布完整起火原因與火勢蔓延軌跡，也未提供樓層逃生通道狀況或煙流分析。《緯來新聞網》將持續追蹤宏福苑火災相關資訊與官方調查結果，並在第一時間更新，協助大眾理解事發全貌。

