緯來體育台成立28年「有 27 年在硬撐」 董事長：媒體的社會責任
緯來電視網董事長李鐘培在「2025亞洲新媒體高峰會」登台分享產業觀察時，把最深的感謝獻給六支中華職棒球團。他提到，這些球團過去每年承受2至4億虧損，卻始終咬牙投入台灣職棒，培養教練與球員、提供本土選手舞台，讓台灣棒球能量層層堆疊，「沒有球團的堅持，就沒有2024年世界棒球12強賽的金牌。」
他坦言，體育轉播背後的現實殘酷又冷門，「基層賽事沒人要播、國際賽事成本極高」，緯來體育台成立28年，有27年都在虧損，累積虧損高達 24 億，但仍持續支撐基層。他把這份堅持視為媒體責任的一部分。
李鐘培強調，一個成熟的運動產業，不只是看得見的熱鬧，還需要那些撐了數十年、讓台灣觀眾始終「看得見體育」的穩定力量。他也分享幾段令人動容的小故事——上屆亞運前就承諾幫選手圓夢，由緯來電視網協助捐款，再由選手指定回饋母校、致敬默默奉獻的教練，或捐贈偏鄉運動設備。
在市場規模有限、內容成本高、社會期待強烈的環境下，仍有人選擇堅持做對的事。面對球場娛樂化、生態圈整合、觀眾體驗多元化的下一個階段，他相信觀眾期待的將會是「更能兼顧公益與商業」的台灣運動平台。
其他人也在看
體壇》緯來電視網長期支持體育 董事長李鐘培：堅持做對的事
新媒體暨影視音發展協會舉辦「2025亞洲新媒體高峰會」，受邀出席的緯來電視網董事長李鐘培應邀演講時，強調產業結合的重要性及未來性，並感謝6家中華職棒球團堅持長期投入，讓觀眾看見台灣棒球運動的能量，「沒有球團的支持，就沒有2024年世界12強棒球賽的金牌。」自由時報 ・ 2 小時前
舔手男粉嚇壞女神！朴恩惠選擇原諒他 公司強調騷擾零容忍
韓籍啦啦隊女神朴恩惠今年台來發展，並加盟職籃、職排應援，昨（24日）晚間出席YouTube頻道會員見面會，在製作燒啤過程，啤酒泡沫溢出沾滿手，竟有男粉一個箭步上前抓手舔吸泡沫，事後朴恩惠經紀公司證實，當下朴恩惠「強烈不適」，但因該男粉第一時間已致歉，朴恩惠心情平復後選擇原諒、不提告。鏡新聞 ・ 5 小時前
默克德意志愛樂樂團12/1首登衛武營
《Klangbrucke‧樂聚》音樂會將於十二月一日在衛武營音樂廳盛大獻演，由首度來台的默克德意志愛樂樂團(DPM)與高雄市交響樂團(KSO)同台演出，由德籍指揮高登斯‧比耶里與台灣指揮家吳曜宇與聯袂輪番執棒，呈現兼具本土情感與世界經典的音樂饗宴。這次台、德音樂家合作如同跨越時空的對話，不僅展現高雄深厚而多元的文化底蘊，也開啟台德音樂交流的新篇章，透過音樂連結德國與台灣的心靈與情感，激盪出跨文化的共鳴，讓高雄在國際藝文交流舞台綻放獨特魅力。(見圖)主辦單位今(廿五)日說明，《Klangbrucke‧樂聚》這次演出透過音樂跨越地域與文化藩籬，象徵高雄以藝術連結世界，展現深厚且多元的城市文化能量，也為城市文化交流寫下新的里程碑；成立於一九六六年的默克德意志愛樂樂團(TheDe ...台灣新生報 ・ 5 小時前
高市榮服處拜會八軍團 推動駕駛專長官兵退後就業
高雄市榮服處劉雅魁處長近日率同仁拜會陸軍第八軍團指揮部指揮官廖建興中將及陸軍第四地區支援指揮部指揮官陳其銘少將，洽談國軍駕駛專長官兵退後就業輔導合作，並宣導退除役官兵相關輔導權益。(見圖)榮服處今(廿五)日說明，該處與四支部將建立長期媒合管道，共同打造運輸專長退役官兵就業通路。劉雅魁處長表示，目前退輔會服務照顧的對象並不限於年長單身榮民，青壯退役軍人的輔導就業也是重點之一，每季高雄市榮服處與陸軍第八軍團指揮部共同主辦「屆退官兵權益說明會」，目的就是讓志願役官兵能提前了解退伍後相關輔導政策及權益措施，並可依照自身需求預做規劃準備，而各地榮服處則是退除役官兵最佳的夥伴及支持照顧者。會中深入介紹輔導會的最新就學、就業、職訓及就醫相關措施，並說明客運市場駕駛不足情形與待遇福利，如 ...台灣新生報 ・ 5 小時前
流感疫苗打氣旺！疾管署增購15萬公費疫苗 合計採購數量創紀錄
流感流行持續緩降，但民眾打氣不減，本流感至今已接種612萬劑流感疫苗，是去年同期的1.16倍，故目前公費公費流感疫苗僅剩約60萬劑，故疾管署決定再度以開口合約增購15劑公費流感疫苗，分別是東洋、GSK、塞諾菲。另針對6個月以下的嬰兒，因無法接種疫苗，需要照顧者接種間接獲得保護。惟疾管署原開放「6個月內嬰兒父母」接種，也將因應多元家庭的變遷改為「6個月內嬰兒雙......風傳媒 ・ 5 小時前
UBL》台體克服3分落後逆轉開南 菜鳥吳柏霆是唯一左投扮勝利組活棋
114學年度大專棒球聯賽公開一級預賽首日齊演「復仇者聯盟」，繼國立體大報了上屆冠軍戰不敵輔仁大學之仇後，接著登場的台灣體大也克服3分落後，在6局下逆轉開南大學，以5：4氣走勁敵，替上屆季軍戰落敗之事討回一口氣。台灣體大4局打完還以1：4落後，5、6局時集中火力敲出8支安打反擊，各下2分扭轉情勢，敲出致勝安的是陳柏儒，先發第3棒的他這2局都敲出帶有1分打點的安打，和同樣貢獻雙安、2打點的開路先鋒高昱希合力改寫勝利劇本。台灣體大先發投手蘇鑫洋2.1局失2分無關勝負，中繼登板的戴昱峰負責4.1局，雖然也丟掉2分，不過在打線幫忙下收穫勝投，不過他也要感謝大一的吳柏霆在7局上二壘有人時臨危受命接手，大專聯賽初登板隨即拆彈守住一分差。吳柏霆後來也續投第8局，用變相的3上3下圓滿下莊，將領先局面轉交給終結者朱柏翰關門。台灣體大教練陳同霆指出，雖然吳柏霆是新生，但從入學以來的觀察，心理素質出色，而且控球也具水準，由於他是本次隊上的唯一左投，所以需要靈活安排出賽，「我們設定他在勝利組投手，會在對左打或關鍵時刻時登板。」其實吳柏霆原本是為了對付已經敲出雙安的開南大學左打林哲菖而上，只不過對方隨即更換代打，麗台運動報 ・ 4 小時前
PLG／台籃吃瓜第一品牌｜劍指世界盃！台日大戰終極前瞻 ft. 林力仁
製作單位｜民視、P. LEAGUE+主持人｜蔡晴景來賓｜楊正磊、林力仁執行統籌｜郭芊圻拍攝執行｜郭水城後製剪輯｜郭水城、蔡晴景視覺圖卡｜林詩珈片頭製作｜高資玲FTV Sports ・ 4 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 14 小時前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 7 小時前
陸客不來！北海道景點擠爆 業者：台客超多
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬表示「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，並祭出一連串反制措施，其中包括呼籲中國民眾避免前往日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批 謝震武驚呆
日本首相高市早苗本月初表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出報復措施，沒想到國民黨部分人士譴責高市發言「危險」，前國民黨主席洪秀柱更轟「不負責任」。對此，國民黨桃園市議員凌濤也看不下去，直言不懂為何要罵關心台灣安全的日本。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 6 小時前
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
吳怡農砲打黨內！李正皓怒反嗆：差不多就好
[NOWnews今日新聞]2026地方大選布局備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他昨（24）日在專訪中更開砲黨內：「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。對此，名...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 1 天前
下車時間到？「記憶體大廠」賣壓籠罩...炸12.1萬登人氣王 股民激喊：再不走要被套
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（25）日早盤開高震蕩，一度大漲逾600點、站上2萬7千點大關，截至10點30分，漲勢收斂，暫收26,875.94點、上漲371.7點...FTNN新聞網 ・ 12 小時前