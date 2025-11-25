緯來體育台成立28年「有 27 年在虧損」累積高達24億 董事長：媒體的社會責任

緯來電視網董事長李鐘培在「2025亞洲新媒體高峰會」登台分享產業觀察時，把最深的感謝獻給六支中華職棒球團。他提到，這些球團過去每年承受2至4億虧損，卻始終咬牙投入台灣職棒，培養教練與球員、提供本土選手舞台，讓台灣棒球能量層層堆疊，「沒有球團的堅持，就沒有2024年世界棒球12強賽的金牌。」

02 緯來電視網李鐘培董事長在「2025 亞洲新媒體高峰會」緯來體育台副總經理台長文大培（左起）、緯來電視網董事長李鐘培、遠雄巨蛋事業總經理李柏熹、中信育樂內容事業部協理。（圖／緯來）

他坦言，體育轉播背後的現實殘酷又冷門，「基層賽事沒人要播、國際賽事成本極高」，緯來體育台成立28年，有27年都在虧損，累積虧損高達 24 億，但仍持續支撐基層。他把這份堅持視為媒體責任的一部分。

李鐘培強調，一個成熟的運動產業，不只是看得見的熱鬧，還需要那些撐了數十年、讓台灣觀眾始終「看得見體育」的穩定力量。他也分享幾段令人動容的小故事——上屆亞運前就承諾幫選手圓夢，由緯來電視網協助捐款，再由選手指定回饋母校、致敬默默奉獻的教練，或捐贈偏鄉運動設備。

在市場規模有限、內容成本高、社會期待強烈的環境下，仍有人選擇堅持做對的事。面對球場娛樂化、生態圈整合、觀眾體驗多元化的下一個階段，他相信觀眾期待的將會是「更能兼顧公益與商業」的台灣運動平台。