桃園跨年首波卡司公布 唐綺陽、 KID林柏昇、Dora金鐘聯手主持

【緯來新聞網】「2026桃園ON AIR跨年晚會」請到金鐘獎得主唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝聯手主持，今更公布首波卡斯，包括徐若瑄（Vivian）、温嵐、YELLOW黃宣等。擁有「國師」美譽的唐綺陽橫跨電視、Podcast與網路節目，以妙語如珠及精準觀察聞名，主持收放自如，能為現場帶來許多有趣的談話與互動；綜藝界的「野人」KID林柏昇反應敏捷、活力十足、舞台感染力強，能帶動現場歡樂氣氛、讓民眾情緒High到最高；《食尚玩家》美食主持人Dora謝雨芝形象親民，能讓現場風趣又好玩！三位主持人各有特色又能互補，他們將帶來充滿綜藝感及顛覆傳統跨年想像的合作與互動，非常值得期待。

「2026桃園ON AIR跨年晚會」公布首波卡司。（圖／TVBS提供）

徐若瑄（Vivian）睽違多年再登跨年，全台唯一跨年場將為桃園開場，另外唱跳天后「温嵐」也預告將為桃園跨年帶來獨一無二的驚喜演出，實在令人期待，還有音樂才子「YELLOW黃宣」也將出席桃園跨年，並用他具爆發力的獨特舞台魅力將跨年帶上高潮！此外還邀請到金曲製造機「蕭秉治」、大勢情歌王「陳勢安」、R&B天菜「J.Sheon」、新世代創作男孩「派偉俊Patrick Brasca」、新生代女團「HUR+」及流行樂團icyball冰球樂團。



觀旅局說，今年桃園跨年以「ON AIR」作為活動主題，是想凸顯桃園「機場城市」的鮮明意象，同時也積極傳達「讓世界認識桃園」的城市展望。今年跨年首度移師樂天桃園棒球場，將以「球場級」的壯闊音場與視野，打造出更震撼更高質感的桃園跨年舞台；此外，在棒球場附近也設置了戶外Live觀賞區，現場架設大螢幕同步轉播棒球場內演唱會畫面，還有跨年美食市集、美拍打卡點及跨年煙火秀，滿足參加民眾的多元需求。



觀旅局表示，今年卡司不只如此，還有重量級的壓軸及精彩的表演橋段，也將陸續公布。完整卡司及更多活動資訊將於12/11記者會公布，請民眾持續關注「2026桃園ON AIR跨年晚會」的相關訊息，歡迎大家12/31晚上到樂天桃園棒球場一起歡樂倒數迎接2026新年來到。

