緯來《日本女生愛台灣》麻由挑戰切牛舌 老闆夢多吐心聲

【緯來新聞網】緯來節目《日本女生愛台灣》主持人麻由在最新一集挑戰體驗一日燒肉店員工，這次打工的地點可不一般，是由夢多經營的人氣燒肉店！她一走進廚房就得面對刀工大考驗，還要親手切處理高級宮崎牛，尤其是切牛舌這種技術活，讓麻由直呼：「緊張又興奮！」

《日本女生愛台灣》主持人麻由挑戰切牛舌。（圖／緯來綜合台提供）

雖然夢多外表看起來有點「兇狠」，但其實私下超級暖心，是麻由口中的「可靠又溫柔的大前輩」。除了燒肉實戰，兩人也坐下來聊聊夢多來台超過20年的心路歷程，從異鄉人到創業者，他的人生經歷不只勵志，更充滿幽默與溫情。



節目中麻由全程用心體驗、學習與搞笑，從端盤、備料到與客人互動，展現滿滿誠意，也帶觀眾看見燒肉店背後的職人精神。節目中麻由初次下廚切高級牛肉發生許多趣事，夢多也吐露許多不為人知的心聲，這集絕對不能錯過。

