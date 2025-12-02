緯來《百分之一相對論》韓瑜成NPC 吳念軒喊：真的很酷
【緯來新聞網】陳漢典、黃偉晉、潘君侖、梁以辰、宋偉恩和本本主持的緯來綜合台推理實境節目《百分之一相對論》，今（2日）推出正式預告，節目四大單元，以及全新未公開實力派單元角色NPC正式亮相，第一單元的洪都拉斯、鍾瑶、吳念軒、鄭茵聲，第二單元的喜翔、伊正、韓瑜、馬力歐、周曉涵、喬瑟夫，第三單元的温昇豪、姚以緹、黃瀞怡(小薰)、孫沁岳、徐彭臒(Max）....等。
韓瑜第一次挑戰即興式演出的戲劇，非常期待也非常興奮。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）
參與第一單元「月明村的虎靈傳說」的NPC吳念軒除了飾演關鍵角色之外，甚至也親自與六位探員們共同解謎，並表示：「第一次參與到真正把劇本殺跟密室逃脫落實在劇本戲劇方面並完整呈現出來，扮演NPC需要強大的信念感，因為真的會被現場的環境氛圍給拉進去整個世界觀，跟探員們一起闖關的感覺也很奇妙，對我來說我就是一個盡力去幫助大家破關的關主，但現場有很多突發狀況，我還是必須要以自己角色的身份來導正整個故事走向，真的很酷！」
吳念軒飾演第一單元《月明村的虎靈傳說》的關鍵人物，甚至與六位探員一同解謎闖關。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）
首次挑戰懸疑氛圍與心理推理單元「歡迎來到黎明別館」的NPC韓瑜對於這次的挑戰坦言：「拍攝過程中只知道自己角色的部份，第一次嘗試有即興式演出的戲劇，非常緊張又興奮整個劇情走向完全沒法預知，我非常期待也非常好奇節目會如何展開，劇組也非常用心打造每個角色造型及場景，讓人很容易就沈浸在劇情中，是非常有趣的工作經驗。」
同單元的還有飾演楊家二兒子的NPC喬瑟夫則盛讚節目：「節目打造了很棒的美術場景，讓我可以帶著角色的身份跟探員們互動，也因為角色的關係，讓我可以做很多平常不會有的壞心思，甚至藉由這個機會跟很多很棒沒想過會出演的演員們一起合作，相信可以帶給觀眾最沉浸的體驗，跟著我們一起解開層層的謎團」。
温昇豪在實境節目《百分之一相對論》第三單元「梅花梅花幾月開」當中飾演一位明星高中「四季高校」的老師。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）
第三單元「梅花梅花幾月開」重點放在看似光鮮亮麗的校園內部卻存在著階級制度與校園霸凌，其中NPC温昇豪飾演一位明星高中「四季高校」的老師，坦言「這個節目的魅力就是介於虛跟實之間，我們要演出劇中的角色，但是我們要跟實境節目裡面的探員們抱持一定的距離，營造出一種虛實之間的切換，那這是一個很大膽的嘗試，也是一個實驗性的作品，希望大家可以多多支持。」
還有以選秀節目《原子少年》出道，第一次演戲就挑戰戲劇推理實境節目的MAX興奮表示：「第一次是以這麼特別的形式呈現戲劇作品，我真的感到非常榮幸，謝謝節目團隊的信任，在劇組內觀摩新生代的演員們時，吸收到很多經驗，更不用說看到資深前輩們的演技時還受到他們的鼓勵甚至也會慢慢的指導我怎麼進入劇情跟角色，能認識到這些專業的工作夥伴，我相當的幸運，真的相當開心。」
宋偉恩拍攝現場暴怒 激動怒吼嚇哭「未來少女」。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）
最新的正式預告中，完整的公開了這次節目的四個故事單元，包含第一單元「月明村的虎靈傳說」劇情圍繞在一個神秘村莊裡，每到「靈虎祭」時就會有小孩離奇失蹤，將台灣民間傳說「虎姑婆」轉化為現代懸疑的敘事，並植入密室逃脫機制，獻祭、詛咒、時空亂流交錯，讓東方民俗驚悚與懸疑解謎完美結合，第二單元「歡迎來到黎明別館」劇情主要融合懸疑氛圍與心理推理的極致實境，「黎民別館」當中的楊家一家背後隱藏著什麼驚人的秘密？第三單元「梅花梅花幾月開」堪稱台灣版的「魷魚遊戲」結合校園懸疑與心理遊戲的，每個參與者都將被迫面對自己過去的謊言與罪惡，以及第四單元「川弜築舍失蹤事件」劇情圍繞在九份的民宿驚傳大學生離奇失蹤案，每個單元都將以最沉浸式推理並且結合台灣在地傳說，去挑戰大家心中最不敢去觸碰的禁忌話題。
《百分之一相對論》曲折的故事架構、燒腦的解謎關卡、頂尖的美術製作以及逼真的場景設計，聚集燒腦、驚悚、懸疑、感動元素。節目將於2026年1月4日起，每週日晚間10點在緯來綜合台、晚間12點於LINE TV首播；1月10日起，每週六晚上10 點在三立都會台播出。
