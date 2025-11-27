緯來獨家｜香港大火資訊混亂 當地人曝「最大恐慌」：不知起火原因、怎麼逃

【緯來新聞網】香港大埔宏福苑26日下午發生嚴重大火造成44人死亡，事故後新聞持續更新罹難與失蹤人數，《緯來新聞網》獨家採訪當地居民陳小姐，她透露，最恐慌的並不是每天上升的死亡數字，而是「至今仍搞不清楚火到底怎麼發生、住戶當時如何逃生」。陳小姐向《緯來新聞網》表示：「整個香港都在看新聞，但真正的關鍵資訊完全沒有交代。」

香港大火已奪44人性命。（圖／AP NEWS）

另外，《緯來新聞網》比對當地社群平台的討論，不少居民都提到，目前新聞的更新方向多集中在罹難者身分與受傷數量，對於最被民眾需要的「事發經過」卻相對空白。許多人至今不知道起火點在哪裡，也不清楚火勢為何能在大樓外牆蔓延得如此迅速，更有人坦言，連「走廊當時是否能通行」「樓梯是否被濃煙封住」都沒有明確說法，使得住戶只能靠彼此的留言推測現場狀況。



《緯來》獨家接獲當地民眾的反映，他們指出，網路上目前流傳的資訊大多來自目擊者碎片式的描述。一名附近居民透露，他和鄰居整晚都在刷手機，希望能看到官方公布逃生路線或火警時間軸，卻始終等不到。他說：「新聞只有告訴我們幾個人死、幾個人失蹤，可是我們想知道的是那些逃出來的人到底怎麼逃的？下一次如果輪到我們，要怎麼辦？」

疑似是當時火災大樓內部照片流傳在網路上。（圖／翻攝微博）

火災當晚，一張室內照片在網路上迅速瘋傳。畫面中整間房間被濃煙填滿、窗外透著橘紅光，氣氛令人不寒而慄。這張照片引發港人極大震撼，但也讓許多在地人更加迷惑，因為即便看了照片，也無法理解煙究竟如何灌入室內。當時大樓外牆正被工程帆布與棚架包覆，這些結構是否讓煙無法向外擴散、反而倒灌到多個單位？目前沒有人能給出確切答案。居民只知道，照片越傳越多，可理解的資訊卻沒有跟著增加。



更讓民眾焦慮的是，逃生方式的資訊混亂至今仍沒有釐清。在不同社群平台，有人說樓梯完全看不見，也有人說其實仍能通行；有人認為房門緊閉才能避免煙衝進來，也有人說濃煙早就從縫隙灌滿整層樓。許多住戶只能依靠零散的留言互相比對，試圖理解究竟哪一條路是安全的。有人疑惑當時應該往下跑還是往上躲、有人想知道有沒有人是靠窗戶逃生，但這些資訊都沒有官方證實。

目前居民暫時被安置。（圖／AP NEWS）

港民陳小姐表示，其實不是沒有人說明，而是「資訊根本對不上」。有人說在樓梯被嗆昏，但又有人說樓梯明明能走，其他社群又說有人躲在房間。到底哪個才是真的？當地住戶都不知道。這種資訊斷裂，使得整個社區像是陷入更深的恐慌。



《緯來》觀察到，不少居民已不再等待官方公布細節，而是開始在社群自製「逃生時間軸」或「自救推測」，希望能拼湊出事發經過。目前，宏福苑火災的起火原因、延燒路徑、煙流方向以及逃生動線仍待消防及警方進一步調查。《緯來新聞網》將持續比對多平台資訊、追蹤官方說法，並在相關細節曝光後第一時間更新，協助民眾釐清事發經過。

