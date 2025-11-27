緯來 X Yahoo《星二代很忙內》 余祥銓、鹿希派高空挑戰竟嘔吐！笑翻全場
【緯來新聞網】緯來電視攜手Yahoo推出全新實境節目《星二代很忙內》，集結四位星二代藝人，今日播出全新一集，節目中充滿驚險與笑料。
余祥銓、鹿希派高空挑戰竟嘔吐。（圖／Yahoo提供）
本集由余天之子余祥銓與吳宗憲小兒子鹿希派聯手，化身貓空纜車「檢修員」，挑戰徒手攀登26公尺高塔維修纜線。鹿希派面對高空恐懼崩潰大叫，雙腿發軟，情緒幾度失控；余祥銓則回憶起第一季擔任「攀樹師」時的恐懼，陷入心理陰影。
余祥銓、鹿希派高空挑戰竟嘔吐。（圖／Yahoo提供）
意外連環爆成為看點，兩人不僅得克服心魔，還遭遇乘客突發「嘔吐事件」，措手不及的同時，也帶來意外笑果。極限膽量與專業體能的雙重考驗，讓兩人直呼「太硬了！」是否能完成任務，節目中揭曉。
《星二代很忙內》每週二下午1點在《星二代很忙內》Yahoo TV頻道播出，每週五晚間9點在緯來綜合台電視頻道、晚間10點在緯來綜合台YouTube頻道跟播。
