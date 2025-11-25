賴總統主持守護民主臺灣國安行動方案記者會 強調以實力守護臺海和平

記者葉軒瑜、吳典叡／臺北報導

總統賴清德今日上午召開「守護民主臺灣國安行動方案」國安高層會議，並於會後主持記者會，針對中共對臺灣與印太區域日益加劇的威脅，提出《堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制》及《強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業》兩大行動方案。賴總統表示，國安團隊及行政部門將展開行動，向世界展現堅定守護國家、維護現狀的決心和意志，並為臺灣打造足以保衛自己的國防戰力、經濟實力及民主防衛機制，全面應對迫切的國安威脅，全力守護民主臺灣。

廣告 廣告

賴總統今日主持「守護民主臺灣國安行動方案」記者會，出席人員包括副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄等人。賴總統致詞指出，他稍早召集國安高層會議，就當前國家安全情勢聽取國安團隊簡報。由於北京當局近來全面推進企圖把「民主臺灣」變成「中國臺灣」的相關行動，已經對我國國家安全以及臺灣的自由民主帶來嚴重威脅。經過充分討論，政府研擬兩項「守護民主臺灣國家安全行動方案」作為具體的因應策略。

賴總統表示，第一項行動方案是《堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制》。為了捍衛主權，打造堅強民主防禦機制，我們的具體行動是，第一，國安團隊將偕同相關部門成立常態性專案小組，以「『民主臺灣』vs.『中國臺灣』」為主軸，研擬行動計畫，透過國際及國內的戰略溝通、歷史敘事、反制法律戰等多元手段，結合全社會及友盟國家，向全世界展現我們守護「民主臺灣」、堅定維護現狀的決心和意志，全面反擊北京企圖消滅中華民國主權、沒收臺灣人自由等破壞現狀的霸權作為。

賴總統進一步表示，第二，事實和真相是民主國家凝聚社會信任，強化國家認同的基礎。行政院將評估在各項重大施政及選舉期間，中共的介入干擾與可能衝擊，藉由事實揭露及正確資訊的充分流通，加強各界對北京干預我國內部事務、推進「強制性統一」的認識與警覺，強化我們的國家認同，團結內部一致對外。第三，今年3月發布實施的因應中共統戰滲透及國安威脅的17項策略，已經有初步成效，政府將持續落實執行，並加速推動國安十法立法及相關行政措施，強化國家安全的維護。

賴總統說，第四，對於中共對臺灣人民的跨境鎮壓，行政院將偕同國安會採取具體措施、有效的反制作為，包括建立受害者通報連繫及保護機制；加強與友盟國家與國際組織的戰略溝通，強化跨國合作保護潛在受害者；健全法制，對協助中共進行跨境鎮壓，傷害國家和國人的在地協力者，一定給予嚴懲。

賴總統指出，第五，歷來所有民調都顯示，國人壓倒性反對中共設定統一的「一國兩制臺灣方案」，我們應該透過政府政策宣示、立法院決議、政黨及民間團體之集體作為，共同確立「一國兩制臺灣方案」是臺灣社會不可碰觸之紅線，並在此基礎上，對國內政黨、法人團體、民間社團等與中共進行交流及政治對話，建立制度性規範，以民主治理及透明化原則，杜絕中共利用臺灣內部矛盾，推進「強制性統一」。

賴總統說明，第二個行動方案則是推動《強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業》。面對中共對區域、對我國不斷升高的軍事威脅及霸權野心，日本、南韓、菲律賓，甚至是澳洲等印太區域民主國家，正逐漸形成「島鏈防衛、責任分擔」的共識，進行更多的國防投資，強化對中共威脅的因應。

賴總統提到，臺灣作為防衛第一島鏈最重要、也是最關鍵的環節，更不能夠變成區域安全的間隙。我們必須展現決心，承擔更大的自我防衛責任，以「自主防衛」及「聯合嚇阻」加速強化國防戰力，應對威脅；政府將以「拒止」、「韌性」、「智慧化」三大策略，達成2027年之前達成國軍聯戰部隊的高戰備能力，有效嚇阻中共威脅；2033年進一步建成高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力；建構可以永久捍衛「民主臺灣」的國防戰力等3個階段性目標。

賴總統進一步指出，政府的具體行動包括第一、明年度國防預算將超過GDP 3%，並且在2030年前達到GDP 5%，展現我們守護國家的決心。第二、國防部已經完成《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》及預算的規劃，預計在未來8年投入1兆2,500億元的經費，來建構包括打造「臺灣之盾」，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的先進防空系統；引進高科技及人工智慧，建構高效決策、精準打擊之強韌防衛作戰體系；以及提升國防自主，壯大國防產業，邁向經濟與安全雙贏等，具備三大特色的先進防衛作戰體系。

賴總統說，第三、行政院將會完備條例審查並函送立法院，並做好財務管理，避免排擠其他預算。第四、國防部將全面優化、健全裝備採購的相關機制，加速各項裝備獲得及建軍期程，落實防弊、避免延宕。第五、國防部將全力就兵力結構優化、新式訓練、戰術、後勤支援等革新配套，全面而即時到位。第六、政府將儘速訂定國防及軍工產業發展的行動方案，並在此基礎上，研擬全面提升臺灣產業及經濟的推動計畫。第七、為助益與友盟國家合作，打造非紅供應鏈，我們將強化高科技的保護管制，全面落實對高科技的保護與運用。第八、國安會將會同國防部及相關部會，以「投資國防，及投資和平，投資臺灣經濟未來」的理念，強化社會溝通，凝聚共識，爭取國人的支持與認同。

賴總統強調，作為民主國家，或許朝野各有不同立場，但我們深深期待，在守護中華民國臺灣的民主自由，確保國家主權，反對破壞區域和平穩定現狀的前提下：守護「民主臺灣」，不讓臺灣被武力或其他強制性方式所併吞、淪為「中國臺灣」，必須是政府、朝野以及全體臺灣人共同的責任，我們只能團結，也必須團結一致，才能守護我們的國家，守護作為臺灣人民的自由。

賴總統今日主持「守護民主臺灣國安行動方案」記者會，針對中共對臺灣與印太區域日益加劇的威脅，提出《堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制》及《強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業》兩大行動方案。（總統府提供）

賴總統今日主持「守護民主臺灣國安行動方案」記者會，針對中共對臺灣與印太區域日益加劇的威脅，提出《堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制》及《強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業》兩大行動方案。（總統府提供）

賴總統今早主持「守護民主臺灣國安行動方案」國安高層會議。（總統府提供）