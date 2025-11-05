緯創代子公司WisLab公告 ：再投入1570萬美元改善建築及設備
緯創（3231）於今（5）日17時41分發布重訊補充公告，其子公司WisLab EMS Corporation已與非關係人CoBuild Construction Services, Inc.簽訂合約，累計交易金額達美金15,708仟元（約1570.8萬美元），主要用於進行建築物改良及取得機器設備。
根據緯創的重訊內容，WisLab原先於今年9月10日公告擬進行建築物改良及取得機器設備，此次補充公告則進一步補充了合作對象及具體交易金額。
緯創在公告中並未詳細說明建築物改良的具體內容及機器設備的種類、數量，但強調此次變動對公司財務業務並無影響，且無其他應敘明事項，顯示此為公司正常營運投資行為。
