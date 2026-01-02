緯創再下一城！子公司過去一年投資商業設備逾5億

緯創（股票代碼：3231）旗下子公司Wiwynn Mexico, S.A. de C.V.（WYMX）於2026年1月2日公告，該公司在過去一年內取得的營業用設備總金額已累積超過新台幣五億元（約合1685萬美元）。此交易的董事會通過日期為同日，顯示出公司對於擴展營運能力的重視。

根據公告，這批設備的交易對象為FLUIDOS Y TECNOLOGIA S de RL de CV，該公司與緯創並無關係人關係。此次設備的取得，主要是為了滿足Wiwynn Mexico在業務運營上的需求，進一步提升其市場競爭力。

這一重大採購不僅顯示出Wiwynn Mexico對未來業務增長的信心，也反映出緯創集團在全球市場中持續擴展的戰略布局。

