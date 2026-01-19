緯創去年EPS賺9.04元創高、股價卻失守140元 「老AI股」真的不行了？

緯創（3231）1 月 16 日公告去年第四季自結營收 7,209.4 億元，季增近 27%；然而，EPS 僅 2.5 9元，較前一季增加 0.23 元，與營收成長幅度不成比例，引發市場熱議。 圖：截自緯創官網

[Newtalk新聞] 台股加權指數今（19）日收漲 236.14 點或 0.75%，突破 31,500 點大關至 31,644.84 點，再寫歷史新高。台積電（2330）收漲 20 元或 1.15% 至 1,760 元，力積電（6770）、旺宏（2337）、南亞科（2408）等多檔記憶體，及載版三雄等族群更「亮燈」作收。不過，但在這波強漲的浪潮中，廣受多數股民關注的「老 AI」卻出現逆勢回檔。

廣告 廣告

ODM 廠緯創（3231）今日收跌逾 4.48% 至 138.5 元，失守了 140 元整數關卡；另外，廣達（2382）跌 2.59% 至 282 元，鴻海（2317）跌 2.13%，至 229.5 元，緯穎（6669）跌 2.75% 至 3,720 元，技嘉（2376）跌 2.64% 至 240 元；反觀，仁寶（2324）收漲 4.54% 至 32.25 元、英業達（2356）漲 0.68% 至 44.65元。

不少持有的股民懷疑人生：「鴻海、緯創到底在跌什麼？不是營收創高嗎？」、「（緯創）每次都是 139～144 元來回震盪，兩個禮拜後再上去 150～160 元之間再下來繼續震，玩好幾次了......」、「廣達口憐」、「早知道『歐印』面板，看營收做股票都不會漲…營收越爛才會噴？」、「呵呵，大盤漲是台積電一個人的武林，跟你們老 AI 沒關係 掰掰」。

緯創毛利率下滑引出賣壓



緯創近日公布 2025 年全年自結財報，營收 2.19 兆元、稅後淨利 274.01 億元、每股盈餘（EPS）9.04 元，均創歷史新高。第四季單季營收 7,209.4 億元，季增近 27%，年增逾 142%；然而，市場的眼球聚焦於，其受產品組合轉變及子公司緯穎（6669）毛利率低於預期影響，毛利率由前季的 7.39% 滑落至 5.62%，營益率 3.53%，低於市場預期。

儘管營收與出貨亮眼，但並未對股價帶來多大的激勵效用，加上法人連七日賣超，合計逾 8.9 萬張；緯創今日一度跌至 138 元，跌幅逾 4%、季線失守。成交量 11.49 萬張，比前一個交易日 3.35 萬張明顯爆量。

緯創（3231）今（19）日股價明顯出量下殺。 圖：Yahoo!股市

不過外資大摩（Morgan Stanley）昨（18）日出具最新報告，指出緯創第四季單季營收不僅季增 27%，更較去年同期大增 143%，明顯歸功於 GB200／GB300 伺服器運算托盤（computing tray）出貨強於預期，估去年第四季出貨量高達 2,400 個機架單位，高於先前預測的 2,000 個。

報告還稱，緯創因良好的營運成長控制，第三季營業淨利 255 億元、年增 115%，比市場共識還優 8%，單季稅後淨利 82 億元，EPS 達 2.59 元。並預估隨 AI 應用持續擴大，雲端服務供應商對伺服器需求只增不減，緯創今（2026）年 EPS 上看 13.52 元，儘管短期毛利率受產品組合變動影響，但緯創在 AI 伺服器供應鏈的地位，及良好的營運管理及低廉估值，其具備長期投資價值。並維持「買進」評等，目標價 215 元。

技嘉、廣達董座出面喊話

受到緯創毛利率下滑影響，多檔「老 AI」今日股價也被拖累。但對於這些公司 2026 年的展望，各家董事長可是不看淡。

上周四（15日）廣達舉行 2026 年旺年會，董事長林百里指出。受惠於 AI 伺服器強勁需求，公司 2025 年繳出漂亮成績，年營收較前一年大增 50%；未來兩、三年，AI 將進入高成長期與爆發期。去年，廣達把超級電腦做起來，今年就是要好好發揮功能的時候，超級電腦帶動的應用爆發才要開始。執行副總楊麒令也說，「AI 需求絕無泡沫化跡象」，今年資本支出預計將翻倍增至 400 億。

廣達 12 月營收表現突出，單月營收首度破 2,000 億元大關，達 2,724.9 億元，月增 41.2%、年增 94.5%，主要受惠於 HGX、GB 伺服器與 Macbook 出貨優於預期。法人估，廣達取得甲骨文（Oracle）GB300 訂單及下半年 ASIC 伺服器放量，將帶動今年營收持續強勁成長。

技嘉日前（13 日）也舉辦旺年會，董事長葉培城也表示，對未來需求和展望都有把握，但投資大眾好像不是那麼了解，使得有點小缺憾，當 AI 時代來臨，相關公司的股價本益比至少 20 倍起跳，但技嘉目前約 13 倍。就業績、獲利、需求與展望而言，技嘉持續成長，股價卻被低估，與同業相比更顯不合理。

根據財報狗數據，除了緯創、緯穎今年已開出 2025 年度自節獲利，使以年底收盤價估算的本益比下滑外，其餘約落在 22～23 倍左右；若根據大摩、Factset 等外資機構研究報告預估，今年各家獲利可望再顯著上修，依舊具備投資價值。

台股「老 AI」近三年之 EPS、本益比、收盤價，及外資機構預估之 2026 年 EPS。

此外，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計一月底再度訪台，不僅將參加台灣分公司員工的尾牙，也將宴請台灣 AI 供應鏈的關鍵夥伴高層，共同參與備受矚目的「兆元宴」。出席的名單涵蓋多家重量級大廠，包括台積電（2230）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）等，行程與動向備受矚目，市場預期將再掀起一波「AI 熱」。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

買不起台積電、又錯過記憶體行情？ 3檔半導體ETF今年表現亮眼 前十大比較一次看

黃董賣廠攜手美光 力積電股價「開盤即漲停」 記憶體再開狂歡派對