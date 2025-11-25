緯創子公司斥資逾2141萬美元取得設備 強化營運布局

緯創（3231）發布重大訊息公告，旗下子公司WisLab EMS Corporation於11月25日經董事會決議，通過進行建築物改良並取得一批機器設備，交易總金額約美金21,418千元。本次交易對象為元鈦科技股份有限公司，屬於合併公司之關聯企業，為關係人交易。

緯創。（圖／取自緯創官網）

緯創表示，此次設備投資主要為因應業務發展及策略規劃所需，付款條件依訂單約定辦理，相關決策已經董事會通過，且無董事提出異議。公司亦說明，本案並非取得不動產或其使用權資產，亦無需專業估價報告。

此外，緯創指出，本案曾於114年9月10日發布補充公告，此次為進一步說明相關投資內容。公司強調，後續將持續依照營運需求，審慎推動各項投資計畫，以強化整體競爭力。

