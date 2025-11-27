緯創強化海外營運布局！子公司一年內購入設備累積達5億元以上

緯創（3231）今(27)日下午4點22分發布重訊，代子公司Wiwynn Technology Service Malaysia SDN.BHD.公告，取得營業用設備一年內累積達新台幣五億元以上，交易總金額達馬幣7,320萬6,545元，約合新台幣5.24億元，顯示緯創持續強化海外營運布局。

根據公告內容，此次設備採購案件發生日期為今年1月2日至11月27日，董事會於11月27日通過相關決議。交易標的為51批機器設備，交易對象為TEST RESEARCH, INC.，該公司與緯創並無關係人關係。

廣告 廣告

根據重訊內容，此次交易採雙方議價方式決定，價格參考市場行情議定，決策單位為董事會。付款條件將依契約履行，契約並無特殊限制條款及重要約定事項。

公司說明，取得這批營業用設備的具體目的為營運所需，顯示緯創馬來西亞子公司正積極擴充產能或更新製造設備。董事會對此次交易決議並無異議，監察人承認或審計委員會同意程序則標註為不適用。

值得關注的是，此次交易並非關係人交易，也非向關係人取得不動產或使用權資產。緯創在公告中強調，本次設備採購係基於營運考量，符合公司海外營運策略規劃。

延伸閱讀

欣興：公告國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整

台化子公司台塑生醫處分資產！交易金額逾3.7億元

中信金114年前三季淨利達607億！每股盈餘3.06元