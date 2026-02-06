緯創接力示警！ 執行長：記憶體既缺貨又漲價是雙重衝擊

緯創執行長林建勳（左1）透露，記憶體缺貨又漲價，恐影響消費買氣。

對於緯創來說，2025年不僅是AI豐收年，在筆電市場也持續有所斬獲，筆電出貨量成長高達20%，緯創執行長林建勳更強調：「還是中高階、商務機種」說明並非是削價競爭而來的訂單，並接續提到，記憶體短缺又漲價是雙重衝擊，恐影響消費買氣，因而預測今年筆電出貨量恐陷入衰退。

日前華碩共同執行長許先越鬆口指出，記憶體缺貨影響至少持續到2027年下半年後，已揭示出筆電市場拉警報的現況。

今（6）日林建勳也接續發難，記憶體是既缺貨又漲價，恐怕會衝擊終端消費性電子產品的需求，在預期漲價下，他認為，可能會抑制終端需求，演變成筆電出貨量出現衰減。

筆電市場受記憶體雙重干擾，但緯創在網通產品市場則是持續展現成長力道，林建勳表示，由於去年基期較低，今年有機會達到10倍的成長，成長動能來自於北美CSP客戶已採用相關產品。

雖然不願具體說出成長幅度，林建勳仍就整體營運表現發言，預期緯創2026年可望再度繳出營收、獲利雙雙高成長的成績單！

