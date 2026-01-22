緯創擴大AI業務資本支出！ 將再砸逾105億元 強化美台兩地製造佈局

緯創。路透社



AI產業建設需求來真的！緯創加速因應AI伺服器與高效能運算（HPC）需求佈局，今天董事會通過兩項與AI業務相關的重大資本支出案，將追加共逾105億元，分別用於新竹與德州廠房支出，同步深化台灣與北美的製造布局，料將有助提升接單彈性與中長期競爭力。

緯創今天董事會通過兩項議案，首先，在台灣方面，董事會核准於不超過新台幣89.54億元額度內，追加投資新竹廠區機器設備與廠房改良，主要用以支應AI相關業務擴展。此舉反映緯創持續強化高階製造，並提升先進製程與系統整合產線，將有助承接AI伺服器、加速運算平台等高附加價值訂單。

其次，在北美布局方面，緯創100%持股之美國子公司Wistron InfoComm (USA) Corporation，擬於不超過4,988萬美元（約新台幣15.8億元）額度內，追加德州Eagle廠資本支出。此投資可視為因應美系客戶對「美國在地製造」及供應鏈韌性要求升高的關鍵布局，有助於降低地緣政治與關稅政策變數對AI伺服器出貨的影響。

業界分析，本次資本支出擴大，不僅意味AI相關產品需求具能見度提高，台灣也還是高階製造與工程整合核心基地，而北美產能以也持續擴張，足以因應在地化生產骯邀要求與地緣政治變化。

