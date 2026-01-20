緯創攜手環台水泥 加速台灣地熱發展

緯創集團旗下緯創綠能董事黃俊東（右）、環台水泥董事長李世斌（左）簽署地熱案場開發與技術合作協議。（圖／緯創提供）

緯創集團旗下緯創綠能控股宣布，與環台水泥旗下環台地熱簽署案場開發與技術合作協議，雙方將結合跨產業資源，共同投入地熱能源開發，象徵緯創綠能在再生能源領域的積極布局，期望透過與專業夥伴的結盟加速台灣地熱產業發展，為未來科技發展所需的穩定電力奠定根基。

在當前全球淨零碳排的趨勢下，穩定的再生能源供應已成為企業實踐永續發展的關鍵，相較於太陽能與風力發電，地熱能源具備不受天候影響、能提供24小時穩定電力的特性，鑑於臺灣地熱產業尚處於起步階段，更需要跨領域的資源投入與技術整合，以加速整體產業鏈的成熟。

緯創綠能表示，環台水泥與緯創綠能共同看好地熱發展潛力，簽約儀式由緯創綠能董事黃俊東、身兼臺灣地熱產業協會理事長的環台水泥董事長李世斌董事長親自出席，經濟部能源署油氣組簡坤亮專門委員與地熱發電單一服務窗口魏嘉宏主任均出席見證。

緯創綠能與環台地熱雙方共同表示，將以台東地區為起點，從各自的專業出發，展開實質的合作，環台提供在地熱案場上的開發經驗，緯創則將協助透過數據分析優化探勘流程，並計畫引入國內外優質的探勘與鑽井技術，讓地熱能源在台灣蓬勃發展，朝向規模化與產業化的目標邁進。



