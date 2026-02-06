緯創林憲銘大撒算力紅包 今年再送120萬小時回饋台灣

緯創董事長林憲銘心情大好，加碼相贈算力小時數回饋台灣新創與學界。

緯創集團今（6）晚於南港展覽館舉行尾牙活動，會前，緯創董事長林憲銘先行接受媒體聯訪，去年宣布啟動「緯創算力捐贈計畫」要相贈100萬小時的GPU算力，經審議相關計劃後，贈送時數已經拉到至120萬小時，但為了回饋台灣新創與學界，心情大好的林憲銘大手一揮，決定今年下半年再送出120萬小時，總計240萬小時算力，這可是要價新台幣3.8億元的算力大紅包！

去年8月時，林憲銘就喊話說道「如果100萬小時用完，會考慮再加碼。」果然說到做到，今天他就喊話下半年會再送出100萬小時的GPU算力。

不過由於上一波就已經加碼20萬小時來到120萬小時，為求好事成雙，現場媒體力拱下，林憲銘也從善如流，將下半年的加碼時數從100萬小時也拉高到120萬小時。

兩波下來，林憲銘總計送出240萬小時的GPU算力，以每小時5美元計算，大約價值1,200萬美元，折合新台幣要價約3.8億元。

林憲銘指出，基於社會公益與社會責任，希望回饋台灣，也希望台灣AI硬體強盛能帶動軟體應用服務也興盛，將機會留在台灣。

