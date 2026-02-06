緯創林憲銘為關稅談判成果報以掌聲 強調根留台灣赴美是實力延伸

趕在緯創小年夜活動前，緯創集團董事長林憲銘戴著帽子走路有風般的直驅南港展覽館活動現場。

搶在緯創小尾牙前，緯創集團董事長林憲銘先行接受媒體聯訪，有備而來的他，先是大讚台美關稅談判不易，要給談判團隊掌聲鼓勵，再來是強調AI發展還沒到頂、持續抱持樂觀，最後也以自家角度觀察後明確指出，AI尚未泡沫化。

昨（6）日下午，林憲銘戴著帽子、走路有風般的直驅位在南港展覽館4樓的新聞中心，心情大好的他，拿起麥克風就是3點論述，不僅是有備而來，更是用心要釐清外界雜音，同時為自家股價小小抱屈。

林憲銘先是指出：「經過很長的努力，關稅終於有一個結論，應該要給政府掌聲，因為確實不容易！」先前他就曾分析：「美國總統川普的特質就是很難預測，而且他的決策圈很小，所以不可預測性很高。」

「政府花那麼多時間，談到對等關稅15%是值得讚賞的，也讓產業未來的競爭力不會有不利的影響。」林憲銘大表讚許之意。

更接續說道：「去年是AI 1.5波的大波浪，可以看到有很多的建置計劃，如星際之門與OpenAI投資，至於1.5波建設潮到頂了沒？可能還沒有！但我也不認為會有很大的爆發，但也不會有極端的修正。」意指穩定向上成長可期，同時對2026年發展抱持樂觀態度。

同時，林憲銘也正面回應：「雖然很多人懷疑AI是泡沫，我們自己也投資一些CSP來了解應用面狀況，也充分體驗到有AI工具能提升精準度與靈敏度，會定義現在是AI時代的來臨！」

對AI發展持續抱持看好之意外，林憲銘也對自家營運與股價表現微笑抱屈，他則是表示：「有人說緯創去年12月、今年1月營收連續兩個月衰退，我一時之間不知道該怎麼講，應該說YoY（年增率）比較重要，才能看出同期成長表現」且緯創股價本益比不到20，他強調「真的是值得長期擁有的股票！」

為了配合客戶需求，緯創這兩年不斷投資美國，林憲銘也正面回應不是掏空台灣，投資在台灣的金額還較美國更多，並進而回顧，過去許多台灣企業選擇西進中國，關鍵差異在於是否將核心能力留在台灣，而多數台灣企業都深知「根留台灣」的重要性，緯創赴美投資不僅不是掏空台灣，其實還是實力的延伸。

緯創小年夜選在南港展覽館舉辦，請來君品酒店料理現場1,100桌餐飲，又是一場勘比小巨蛋演唱會的科技尾牙盛事，最大獎是新台幣68萬，沒有抽中獎項的員工則是送上1萬元紅包，等於人人有獎，總計灑出超過1億元獎金！

