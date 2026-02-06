緯創林憲銘：AI不是泡沫現在只是第1.5波的基礎建設 公司股票值得長期持有

緯創董事長林憲銘表示，從2025的結果來看，市場預估後三年，總體AI建置的budget，將到上兆美元，甚至到1.5兆美元

系統服務商緯創（3231）董事長林憲銘表示，去年的AI算是第1.5波，主要是基礎建設，從2025的結果來看，市場預估後三年，總體AI建置的budget，將到上兆美元，甚至到1.5兆美元，而我們訂單可見度也到2027年。

緯創今舉行尾牙小年夜，林憲銘表示，2025年大家最關心的就是關稅，政府經過很長的努力，我相信關稅的結論，應該是要給政府掌聲了，因為確實不是很容易。

林憲銘說，2025年初的時候，AI有很多很多的計劃，應該是過去的第一波之後，我認為算是第1.5，也就是整體的infrastructure。對於後三年的總體AI建置的budget，很多人都預估上兆美元，甚至到1.5兆美元，林憲銘說，我們的訂單能見到也到2027年，訂單狀況看起來是還蠻樂觀的，因此市場的預測相當有它的可靠性。

AI不會是泡沫而是一個新的時代

林憲銘表示，「我們自己本身也把AI用到營運上，包括工廠建置、工廠營運、財務結算、物料管理，還有內部的智慧化效率。」他指出，緯創其實充分的體會到，有了AI的工具，確實讓我們的效率、精準度，讓靈敏度會變得非常的比以前要好。

至於外界對於AI是否泡沫的傳言，林憲銘說，「我不認為它會是一個泡沫，而是重新定定義為它會是一個新的時代，這真的是AI的時代來臨了。」基於這樣一個想法，我們台灣過去也是比較精於在硬體，但是整個軟體應用面，尤其應用面，因為我們本身市場比較小，因此我們應用會有點落後。

免費提供算力加倍將達240萬個小時

林憲銘也指出，「緯創在去年對外宣布在2026年要免費提供台灣新創以及學術界100萬小時的算力服務，光是今年上半年就用掉120萬個小時，下半年我們再提供另外120萬個小時，2026年至少會提供240萬個小時，給新創跟學界。」

至於近期公司股價表現，林憲銘也直言，股價是投資者的看法，但是台灣的大型股，包括台積電等等，本益比都很低，我們能做的，就是把基本面做好，有了很強的基本面，我們也要照顧股東，所以要採取良好的股利政策，我們在找平衡點，體質好的應該會有應該有的價值，林憲銘也喊出，「緯創股票值得長期持有。」

