緯創林憲銘：AI進入第1.5波建設期 非泡沫新時代到來

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創(3231)董事長林憲銘今天出席集團「小年夜」旺年會活動談到全球先進AI產業發展，認為現況已不再僅停留於概念驗證階段，而是進入介於第1波之後、第2波之前，承先啟後的「第1.5波」的基礎建設期，從早期爆發走向長期投資與落地應用，「所以我不認為它會是一個泡沫，而是重新定義一個新的時代，這真的是AI的時代來臨了。」

林憲銘表示，回顧過去一年，全球AI相關大型計畫陸續啟動，帶動資料中心、算力與相關基礎建設投資快速展開。以產業整體觀察，AI建置經費每年規模約落在3000億至5000億美元水準，市場預期2025年至2027年的3年之間，累計投資金額上看上兆甚至1.5兆美元。儘管未必再出現劇烈爆發，但也不至於發生極端修正，產業現在正處於高動能、相對穩定的發展階段。

從企業角度來看，林憲銘指出，AI需求已逐步轉化為具可見度的訂單。緯創去年因基期較低，營運成長幅度明顯，今年雖不奢望重現同等增幅，但仍可望延續相當程度的成長動能。隨著AI基礎建設持續推進，2026年、2027年的需求可見度明顯提升，訂單可靠性也較以往提高。

針對市場仍存有「AI是否為泡沫」的疑慮，林憲銘直言，從實務運作來看，AI已實際進入企業營運核心。除了提供相關設備外，緯創亦投資雲端服務業者，以貼近應用端發展；同時，AI已廣泛應用於工廠建置與營運、財務結算、物料管理及內部流程優化，顯著提升效率、精準度與決策靈敏度。因此，AI將成為推動產業升級與企業長期競爭力的核心動能，也象徵一個全新時代正式到來。

