緯創毛利率逐季揚 預估人工智慧相關業務明年倍數成長
緯創（3231）總經理林建勳昨（12）日於法說會表示，樂觀看待AI伺服器市場發展，緯創AI伺服器相關業務已連續兩年繳出年增逾三位數百分比的亮眼成績，即便當下相關營收體量比過去兩年更大、墊高比較基期，不敢保證明年能維持三位數成長，不過，公司仍會將其設定為目標。
林建勳預估，本季整體營運仍將成長，明年除了首季呈現季持平外，後續將逐季上揚。
法人關注隨著AI機櫃出貨占比提高，恐稀釋毛利率，緯創表示，AI伺服器產品無論是L6、L10還是L11，毛利率都比筆電事業高。
因此，只要AI伺服器營收占比持續提高，對公司毛利率都是正向。同時，緯創仍以L6、L10產品為主，受影響不大，有信心毛利率及營益率都會逐年成長。
AI伺服器產能方面，緯創指出，目前L6都在台灣組裝，L10則以台灣為主，墨西哥為輔，目前墨西哥廠良率已追上台灣。
緯創日前公告將在竹北擴廠，公司昨天透露，是為了另一大客戶準備產能。此外，緯創明年也將在美國達拉斯配合輝達生產，「美國製造」的利潤率不會比台灣低。
近期記憶體缺貨，價格狂飆，法人關注是否影響緯創毛利。緯創指出，目前記憶體都是由客戶自行採購，對緯創生產成本毫無影響，緯創不打算切入周邊零組件製造，堅持以合作的方式，建立穩定生態系，大家一起共同成長。
緯創今年資本支出約300億元，預期應是近年高峰，預估明年資本支出不會超過今年，後續將會視情況配合客戶擴產。
