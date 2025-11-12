緯創法說》AI帶動明年強勁成長 高速交換器出貨跳增10倍

緯創今天在線上法說會表示，受惠於AI伺服器訂單動能依舊強勁，第四季營運可望維持強勁的雙位數季增表現。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創(3231)今天在線上法說會表示，受惠於AI伺服器訂單動能依舊強勁，第四季營運可望維持強勁的雙位數季增表現，毛利率也將進一步有所提升，除了與子公司緯穎(6669)合作進展良好，持續開拓圖形處理器(GPU)機種版圖，旗下啟碁(6285)高速交換器斬獲北美網通大單，明年出貨量跳增10倍。

緯創指出，集團AI伺服器業務主要專注於板階(Component)和系統(L10)層級的業務，較少涉足毛利率壓力較大的機櫃(L11)等級方案，有助於維持較高的利潤率。不論輝達(NVIDIA)的銷售模式是鎖定在板卡或整機層級，相關產品製造皆由緯創負責，故相關轉變對公司業務影響不大，甚至可能帶來正面效益。

此外，緯創除了輝達，也與美國第二大晶片廠客戶達成協議，新的新竹廠50億元投資案，正是為了準備該客戶所需產能，主要為其提供板件製造，並為採用下游提供整合服務。公司不投入散熱、機殼、連接器等周邊零組件製造，以避免與供應鏈夥伴競爭，藉此建立穩固的合作生態系。現已觀察到相關需求並開始探討開拓更多切入面，會是未來潛在的生意機會。

緯創提到，今年資本支出約300億元，已達歷年高峰，明年預計不會超過今年。先前透過募資取得的現金已緩解2025年營運壓力，在手資金足以因應2026年的成長動能。觀察產業現階段唯一較吃緊的零組件是記憶體，但主要由客戶自行採購，故對公司營運沒有影響。雖然今年營收比較基期已經墊高，明年營運仍可望雙位數成長。

