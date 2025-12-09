緯創營收年增194%創新高 超車廣達躍電子二哥

緯創11月合併營收飆升至2,806億元，繳出年增194％、月增51％的亮眼成績，刷新單月營收歷史紀錄。累計前11月合併營收攀升至1.93兆元，成功超越廣達、緊追鴻海，成為「電子二哥」。

緯創股價年增194%，成為「電子二哥」。（圖／資料照）

戴爾近日公布的財報十分亮眼，並再度重申對AI伺服器業務的強勁成長動能及樂觀展望。在其上修全年財測、持續加碼對AI伺服器產品的拉貨之際，也帶旺其主力供應商緯創的出貨動能。

進入第四季後，緯創在高階AI伺服器主力出貨產品轉至輝達NVIDIA Blackwell Ultra平台的GB300、B300系列，隨著戴爾訂單需求增加，GB300 NVL72開始放量出貨，一舉推升緯創11月AI伺服器業績創高，挹注單月合併營收達2,806億元，刷新歷史紀錄。

台股。（圖／資料照）

緯穎近兩季受惠AWS自研ASIC專案出貨帶動，業績持續攀高，11月營收年、月雙增、以968.85億元寫下歷史新猷，累計前11月營收年增翻倍、達8,463.73億元、續創新高。

AWS Trainium2專案於過去兩季逐步放量，Trainium3專案預計自第四季出貨，明年第一季量產，為緯穎持續挹注業績成長的主要動能。2026年起，AWS也將開始推展Trainium3 UltraServer銷售，並接續投入Trainium4專案，法人亦樂估緯穎將因此受惠、明年度高階AI伺服器再以翻倍年增的強勁成長，成為全球的第四大出貨業者。

緯創及緯穎今年AI伺服器業務均力拚三位數增長目標，展望至2026年底訂單能見度，皆釋出樂觀看法，甚至考量為滿足2027年產能需求，兩業者正加快步調，在台、美、墨及東南亞等地，加速新產能的建置，以因應客戶後續需求。

然而，利多消息釋出後，緯創、廣達及緯穎股價9日未出現明顯走強。緯創今日以153.5元開出，最高來到154元，隨後最低來到149.5元，平盤震盪。

