緯創營收年增194%創新高 超車廣達躍電子二哥
緯創11月合併營收飆升至2,806億元，繳出年增194％、月增51％的亮眼成績，刷新單月營收歷史紀錄。累計前11月合併營收攀升至1.93兆元，成功超越廣達、緊追鴻海，成為「電子二哥」。
戴爾近日公布的財報十分亮眼，並再度重申對AI伺服器業務的強勁成長動能及樂觀展望。在其上修全年財測、持續加碼對AI伺服器產品的拉貨之際，也帶旺其主力供應商緯創的出貨動能。
進入第四季後，緯創在高階AI伺服器主力出貨產品轉至輝達NVIDIA Blackwell Ultra平台的GB300、B300系列，隨著戴爾訂單需求增加，GB300 NVL72開始放量出貨，一舉推升緯創11月AI伺服器業績創高，挹注單月合併營收達2,806億元，刷新歷史紀錄。
緯穎近兩季受惠AWS自研ASIC專案出貨帶動，業績持續攀高，11月營收年、月雙增、以968.85億元寫下歷史新猷，累計前11月營收年增翻倍、達8,463.73億元、續創新高。
AWS Trainium2專案於過去兩季逐步放量，Trainium3專案預計自第四季出貨，明年第一季量產，為緯穎持續挹注業績成長的主要動能。2026年起，AWS也將開始推展Trainium3 UltraServer銷售，並接續投入Trainium4專案，法人亦樂估緯穎將因此受惠、明年度高階AI伺服器再以翻倍年增的強勁成長，成為全球的第四大出貨業者。
緯創及緯穎今年AI伺服器業務均力拚三位數增長目標，展望至2026年底訂單能見度，皆釋出樂觀看法，甚至考量為滿足2027年產能需求，兩業者正加快步調，在台、美、墨及東南亞等地，加速新產能的建置，以因應客戶後續需求。
然而，利多消息釋出後，緯創、廣達及緯穎股價9日未出現明顯走強。緯創今日以153.5元開出，最高來到154元，隨後最低來到149.5元，平盤震盪。
延伸閱讀
酷澎個資外洩股價暴跌 韓裔美籍董事長爭議行徑再度浮上檯面
傳谷歌搶晶片大單！輝達股價重挫仍發文恭喜 自信技術領先一代
是芥末日！Cloudflare系統大當機「股價蒸發5％」 數千網站遭殃
其他人也在看
快訊／驚傳恐被微軟拋棄！美股開盤「這科技股」跌破7%
本週美股有重大事件，聯準會（Fed）12月利率會議即將登場，市場對於降息1碼看好。而今（8）日的較重大消息則有，大廠微軟原本和Marvell合作，如今傳出將把目光轉向博通，計畫與其一同合作打造AI晶片。今日美股開盤，微軟（MSFT）與博通（AVGO）雙走漲，Marvell（MRVL）則是一度跌破7％。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2
噴發式看漲來了！高盛點名「5大潛力股」喊漲7成 台廠黑馬竟然不是台積電
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導國際投行高盛（GoldmanSachs）最新公布12月全球股票首選名單，市場焦點意外落在一批橫跨中、台、德、印、英等五地的「爆發...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
超狂！緯創11月營收2806億元年增194% 寫歷史新高
超狂！代工大廠緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，不僅較10月的1,850.62億元增長51.64%，也較去年同期大增194.64%，一口氣改寫歷史新高。Yahoo奇摩股市 ・ 21 小時前 ・ 17
開盤／大盤衝破28338點！這幾檔「銅板股」比台積電還兇
今日台灣股市開盤氣勢如虹，加權指數在權值股和特定概念股的帶動下持續攀升，盤中一度觸及 28338.73 點，展現出穩定上漲 0.12% 的強勁態勢。與此同時，中小型股匯集的櫃買指數也毫不遜色，同步上漲 0.37%，顯示市場熱度廣泛，多頭氣氛濃厚。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
ETF將大換血！ 謝金河：盯股價不如看「這關鍵」
5檔重量級台股ETF於本季同步公布成分股調整名單，吸引市場高度關注。元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）新增貿聯-KY、致茂、健策、南亞科四檔新成分；元大高股息（0056）則納入玉山金、長榮航太、台灣大等3檔個股。5檔ETF總規模高達1.83兆元，其成分股異動對個股股價與市值帶來明顯牽動。對此，專家表示追股價不如看「這關鍵」！EBC東森財經新聞 ・ 22 小時前 ・ 7
台股2026上看3萬點！AI供應鏈、記憶體行情持續發威 專家點名「這3檔」可抱緊
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在AI需求強勢帶動下，包含記憶體族群在內的多檔供應鏈個股今年全面走高，台股也一再刷新歷史新高。展望明（2026）年行情，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
股匯脫鉤！新台幣升破31.2關卡 專家示警：升逾1角挑戰31字頭機率大
Fed 降息在即，台股今（9）日下跌逾百點，新台幣兌美元再度升破 31.2 元大關，盤中最高觸及 31.135 元，較昨日收盤價升值 6.7 分。外匯專家指出，後續走勢將取決於外資動向與美元強弱；若外資持續回流台股、美元因降息走弱，新台幣仍有機會維持強勢並進一步升值，挑戰 31 字頭機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 5
緯創11月營收「噴到外太空」！網嗨「股價要破新高了吧」 分析師：關鍵看量能
緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，月增51.64%，年增194.64%，創下歷史新高，掀起網友熱議「這太鬼了 噴到外太空」「這營收eps應該穩穩上2位數了」「嚇死人喔 要噴到200了」。對此，資深證券分析師王兆立表示，緯創歷史高點161.5元短期內具突破機會，「若不是明天，就是接下來幾天」，關鍵仍在量能是否放大，若成交量能放大至5至6萬張以上，甚至挑戰8萬張，則有助於成功換手並推升股價續攻。Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前 ・ 6
AI伺服器散熱需求猛！「這檔」飆漲停達連3漲噴16% 成交放量狂翻7倍
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導散熱廠元山（6275）4日在法說會上公布利多消息，總經理劉賢文指出，未來會持續發展高階液冷散熱和AI伺服器散熱模組，可望為...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
7大妖股名單現身！AWS新金礦「挖不完」 散熱、機櫃全線噴出！
AI運算浪潮不只推升晶片龍頭業績，也全面引爆伺服器供應鏈的「新金礦」。根據美系外資最新報告，亞馬遜AWS下一代AI晶片「Trainium3」即將進入實質備貨階段，相關PCB（UBB）預計自2026年第二季起出貨，整體伺服器機櫃也將於第三季進入大量交貨期。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1
神鬼闆娘坑基金／小環保公司假文件設圈套 國泰私募基金慘賠3.7億
知名金控旗下的私募基金驚傳遭詐騙。本刊接獲爆料指出，隸屬國泰投信的國泰永續私募股權基金（下稱國泰私募基金），投資持股高達74%的大鉦環保科技日前進行清算，讓該基金慘賠3.7億元。據爆料人士對本刊透露，國泰私募基金誤信大鉦經營團隊提供的造假資料，以每股80元高價從前老闆娘蔡雪李手中買下股權，入主卻發現不但無利可圖，還遭對方提高土地租金，最後只能認賠出場。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 7
0050規模突破兆元大關「國內第一檔 」！ 22年漲破1261%
台積電（2330）今日收在1,495元，上漲35元或2.4%，總市值衝上38.77兆元。元大台灣50（0050）在台積電帶動下，收在63.7元，上漲1.51％，市值衝上1兆13.96億元。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前 ・ 42
台美利差收斂…央行警戒熱錢來襲！做好長期抗戰準備
市場預期美國聯準會十一日將延續降息，據悉，中央銀行內部已提前關注熱錢動向，準備好面對一場「長期抗戰」。隨著台美利差必然收...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
ABF訂單滿手！三大法人砸99億狂掃「它」近5萬張 高階T-Glass缺貨延燒、明年更吃緊
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點，據證交所盤後公布籌碼動向，上週三大法人合...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
阿伯靠ETF季領48萬元！不敗教主點其中心法
[NOWnews今日新聞]不少投資人不想要心情隨著股價波動，因此選擇投資「高股息ETF」，只要等著領股息就好。有「不敗教主」稱號的理財達人陳重銘，在臉書上分享一則案例，有一名90歲許姓阿伯早在0087...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 18
漲太兇！南亞科90日暴漲262%踩紅線 聯鈞、尖點當沖爆6成進入11檔注意股名單
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週五（5日）終場上漲185.18點，漲幅0.67%，收在27,980.89點，證交所公布11檔注意股。記憶體大廠南亞科（2408...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
美降息無懸念 新台幣看升、本周挑戰31元
美國聯準會FOMC（聯邦公開市場委員會）會議本周率先登場，市場對美國再次降息已無懸念，國際美元指數跌破99，主要亞幣反應走揚，新台幣延續近期升勢，盤中開高走高、一度突破31.1元，但尾盤央行進場調節後，收回部分升幅，本周可望如市場預期挑戰升破31元整數大關。工商時報 ・ 7 小時前 ・ 3
記憶體缺貨潮未歇！這檔盤中「鎖漲停」攜30萬巨量衝鋒 11月營收年增38%創41個月新高
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（8）日早盤開高震盪，截至上午11時13分，加權指數衝上28,213.85點，漲幅0.83％；華邦電今仍受惠記憶體缺貨潮，直至...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
11月營收創41月新高！大摩列「這檔」首選認記憶體進超級循環…股價噴漲停 華東、旺宏跟著亮
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導日前記憶體大廠南亞科（2408）公布11月營收達百億元，年增高達364.89%，華邦電（2344）緊追其後，公佈11月自結合併營收86.2...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
緯創超車廣達 躋身電子二哥
受惠美系指標客戶強勁拉貨，緯創11月合併營收飆升至2,806億元，繳出年增194％、月增51％的亮眼成績，刷新單月營收歷史紀錄。累計前11月合併營收攀升至1.93兆元，成功超越廣達、緊追鴻海，確立其「電子二哥」的市場地位。緯穎11月營收衝上968.85億元，同步締造單月新高；前11月營收達8,463.73億元，穩居「電子五哥」之列。工商時報 ・ 7 小時前 ・ 1