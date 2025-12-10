緯創百億投資落地高雄前鎮 有望創造4500個就業機會

（中央社記者曾筠庭台北10日電）經濟部今天表示，緯創資通在高雄前鎮科技產業園區興建的智慧廠房舉行上梁典禮，緯創總計投資近百億元、規劃高階自動化產線，預計明年完工後可創造約4500個就業機會，為園區轉型升級再添動能。

經濟部發布新聞稿表示，今天上梁典禮由緯創資通全球製造亞太區資深副總經理賴志忠主持，經濟部主任秘書莊銘池及產業園區管理局副局長劉繼傳出席見證。新廠房規劃為地上9層、地下2層，是緯創打造南部智慧製造基地的重要布局，完工後可強化園區智慧製造能量。

莊銘池致詞指出，緯創持續加碼投資高雄，展現與政府推動均衡台灣與大南方科技走廊一致的方向，有助嘉義至高雄、屏東「S廊帶」供應鏈聚落更完整。

他說明，產業園區管理局推動「風華再現計畫2.0」，將拆除重建5棟老舊廠房，使總樓地板面積由原本4萬餘平方公尺提升到24.4萬平方公尺、成長5.5倍，盼為廠商根留台灣創造更具競爭力的投資環境。

園管局指出，前鎮科技園區前身為1966年設立的高雄加工出口區，憑藉租稅優惠及單一窗口制度吸引外資，為台灣經濟起飛奠基。園區內高雄晶傑達光電科技（原高雄日立）自1967年落腳後深耕多年，2021年被緯創併購並轉型，象徵園區持續進化的實力。

園管局表示，後續將改善員工宿舍及餐飲等生活設施，同時協助企業攬才、育才與留才，支援高階研發人才需求，持續推動高雄產業轉型與發展。（編輯：潘羿菁）1141210