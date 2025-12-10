緯創科技捐贈下肢外骨骼機器人 部基醫代表受贈

基隆復健族群有福音，在基隆市副市長邱佩琳（右三）見證下，部立基醫院獲贈一套下肢外骨骼機器人，由林三齊院長（左三）代表受贈。（記者林玉棋翻攝）

緯創醫學科技公司黃俊東董事長及台北101賈永婕董事長攜手贈送衛生福利部基隆醫院一套下肢外骨骼機器人「啟而走Keeogo」，昨（十）日賞五辦理捐贈儀式，由部基醫院林三齊院長代表受贈，緯創醫學科技黃俊東董事長率隊出席參加，基隆市邱佩琳副市長、基隆市衛生局張賢政局長也親臨現場共同見證並對善心團隊提升基隆醫療裝備表達感謝。

副市長邱佩琳在捐贈儀式賞提到，基隆持續蛻變成為一個有愛且樂齡友善的城市，透過這項新進的醫療設備，不僅能讓市民朋友得到更好的醫療輔助，更省去舟車勞頓的成本至雙北就醫。邱佩琳也向捐贈單位表達感謝，企業的社會回饋是城市發展重要的一環，感謝善舉讓基隆市民獲得更好的醫療資源。

緯創醫學科技黃俊東董事長表示，對於許多行動不便的患者來說，如果能夠藉由醫學科技的輔助來復健，讓他們重拾行動力，有朝一日能夠再上山下海，這是莫大動力與鼓舞。本次捐贈1套價值約300萬元由緯創研發製造的下肢外骨骼機器人「啟而走Keeogo」給部基醫院，即是希望由台灣頭，起步走，號召台灣各界社會善心人士與團體響應加入「一馬當先keeogo勸募計畫」。

部基醫院林三齊院長說，基隆醫院已有128年的歷史，積極推動在地就醫、擁有嶄新的復健病房，並持續優化醫療環境。感謝黃俊東董事長及賈永婕董事長熱心公益、回饋社會，讓百年醫院有了新科技的加持，成為基隆地區第1家使用下肢外骨骼機器人來輔助病人行走訓練的醫院；對醫院及基隆市民來說，都是莫大的福氣。基隆醫院擁有專業的復健團隊，在物理治療師的專業操作下，下肢外骨骼機器人可以提供病人更穩定的下肢支撐，使訓練過程更安全、更有效率，這項新利器將有效幫助病人復健、早日恢復健康。