緯創綠能結盟環台地熱 深化再生能源布局

（中央社記者吳家豪台北20日電）代工廠緯創集團旗下緯創綠能控股股份有限公司今天宣布，與環台水泥旗下環台地熱控股股份有限公司簽署案場開發與技術合作協議，雙方將結合跨產業資源，共同投入地熱能源開發。

緯創發布新聞稿說明，相較於太陽能與風力發電，地熱能源具備不受天候影響、能提供24小時穩定電力的特性。由於台灣地熱產業尚處於起步階段，更需要跨領域的資源投入與技術整合，以加速整體產業鏈的成熟。

緯創表示，緯創綠能與環台地熱現階段將以台東地區為起點，展開實質合作。除了環台在地熱案場上的開發經驗，緯創也將協助透過數據分析優化探勘流程，並計劃引入國內外探勘與鑽井技術，逐步讓地熱能源在台灣蓬勃發展，朝向規模化與產業化的目標邁進。（編輯：張均懋）1150120