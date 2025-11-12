緯創網通發威 出貨估增十倍
緯創（3231）AI伺服器業務動能持續看俏之際，網通事業更是大黑馬，公司昨（12）日於法說會上透露，明年網通事業出貨年增率將高達十倍，將是下一個明星事業。
至於筆電、傳統伺服器業務，緯創認為，明年筆電業務將持平今年或年增低個位數百分比（1%至3%），傳統伺服器業務也是接近持平今年。
緯創強調，隨著筆電營收占比降低，有利拉升整體毛利率，傳統伺服器也是相同狀況。
緯創高度看好明年網通事業爆發，即便目前該事業仍虧損，隨著多年前打入北美最大網通公司後的深耕效益顯現，客戶對緯創信心漸增，訂單也開始放量，明年網通事業出貨年增率將高達十倍，使得緯創對網通事業未來轉盈深具信心。
