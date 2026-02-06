緯創美國投資是掏空？董座駁過半投資都在台

▲緯創董事長林憲銘（右）駁斥，從去年公布投資案到今年，其實資本支出有超過一半都在台灣。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 緯創近年不斷赴美國設廠投資，於美墨兩地已投資超過10億美元之多，也引發外界對於台灣大廠近年紛紛赴美有「掏空台灣」的疑慮，對此，緯創董事長林憲銘今（6）日駁斥，從去年公布投資案到今年，其實資本支出有超過一半都在台灣，尤其著重在北部，清除掏空論的市場雜音。

緯創今日舉行尾牙，林修銘在會前接受媒體訪問時指出，大家都看到投資美國、尤其達拉斯的設廠，然而，其實緯創投資台灣比美國還多，從去年公布出重大投資案到今年，緯創的Capex（資本支出）中，有超過一半都在台灣。

他說，尤其回頭來看，緯創在台灣投資依舊著重在北部，也就是新竹湖口、竹北這些區域。

不過，他也坦言，政府雖給予緯創很多支持，但最大障礙還是在電力，因此前陣子政府也不斷鼓勵緯創「你們要用大電力的去南部啦，在北部電力可能不夠喔。」緯創也確實很憂心，不過幸好政府還是大力協助，讓緯創能在合理範圍之內，有足夠的電可用。

因此，林憲銘直言，緯創資本支出大多留在台灣，但也確實看到一些限制，所以在美國投資最大的優點，就是「電真的比我們想像來得快、來得大。」德州的電力是非常夠的。

另外一個關鍵，是緯創AI伺服器市場主要還是在北美，因此公司目前前端在台灣做，後端在美國做並測試，他強調，這才是合乎邏輯的考量配置。

而針對美國德州廠進度，林憲銘也掛保證，「時程完全沒問題」，確定今年第一季開始量產，上半年產能將從小量逐步放大。總經理林建勳則幽默補充，量產與開幕是兩回事，目前正在挑選「黃道吉日」，預計開幕典禮會落在量產後的第二季中旬舉行。

媒體也關心，AI伺服器是否會重演電子業「毛三到四」（毛利率3至4%）的微利競爭，他很有信心，「越困難越有價值」AI伺服器技術推演速度極快，產品複雜度遠高於傳統設備，且一年即更迭一代，製造門檻極高。

