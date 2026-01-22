緯創豪砸105.5億台幣！擴充台美AI伺服器產能

代工大廠緯創持續加碼AI業務，今（22）日召開董事會，會後宣布將投入高達約新台幣105.5億元的資本支出，進一步擴充台灣新竹廠與美國德州廠的產能，以應對全球AI伺服器市場的快速增長需求。

代工大廠緯創。（圖／翻攝緯創官網）

根據緯創晚間2則重訊內容公告，緯創計劃在不超過新台幣89.54億元的範圍內，升級新竹廠區的機器設備與廠房設施。同時，其全資子公司 Wistron InfoComm (USA) Corporation（WUS）將於美國德州Eagle廠追加資本支出，金額約為4988萬美元（約合新台幣16億元），以提升當地的生產能力。

廣告 廣告

這筆投資旨在滿足美國市場對「美國製造」AI伺服器的需求，並符合雲端服務供應商（CSP）對合規性與時效性的要求。同時，德州廠將強化後段組裝產能，優化L10（伺服器組裝）與L11（機櫃集成）業務。

緯創此次大規模資本支出展現其對AI伺服器市場的高度重視與擴展決心，並致力於透過台美兩地的同步佈局，鞏固其在全球市場中的競爭力。

延伸閱讀

美歐局勢緩和！股匯齊揚新台幣收31.61元

台股新二哥來了！台達電漲停創歷史新天價 市值衝3.23兆

竟因公司高層一句大實話 金寶股價一度跳空跌停