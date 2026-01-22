緯創進駐前鎮科技產業園區 4500個就業機會帶動區域房市

[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導

緯創資通在高雄前鎮科技產業園區投資近百億元興建地上9層、地下2層的高雄智慧廠房，日前舉行上梁典禮，完工後預計可創造約4500個就業機會。信義房屋表示，隨著大型科技廠加碼布局，不僅為前鎮科技產業園區注入新動能，也被視為高雄S廊帶產業發展的重要拼圖，對於產業聚落成形、上下游供應鏈進駐，以及整體城市產業升級，具有關鍵指標意義。

緯創在高雄設立智慧廠房，預計為高雄軟體園區、前鎮科技產業園區一帶，帶來產業發展與人口紅利。（圖／信義房屋）

信義房屋高一區協理周清源表示，高雄S廊帶的規劃逐步明朗，隨著大型科技廠宣布投資，將帶動更多相關廠商與科技業者進駐，形成產業聚落與完整生態鏈，後續不只會有設廠，也會出現更多長期投資與共同發展的布局。這類重大建設的意義不只是一家企業進駐，而是象徵高雄科技產業量能的累積，有助於強化城市產業結構，對整體大高雄發展是長線加分。

從房市角度來看，科技產業進駐對區域屬於「長期需求加溫型」題材，實際居住、就業與置產需求，通常會隨著廠商陸續進駐、開始運作後逐步顯現。短期來看，由於相關建設消息已發酵一段時間，有需求的客戶仍會持續看屋與評估，但部分工作內容與人力規模尚未完全明朗，因此市場反應相對理性。

周清源認為，若以過去經驗觀察，台積電這類指標型投資對房市的帶動效果最為顯著，而緯創智慧廠房的落地，則被視為持續強化高雄科技產業基底的重要一環，後續仍值得持續觀察其對區域住宅與商用不動產需求的實際影響。

信義房屋成功漢神店專案經理許育綺表示，前鎮科技產業園區鄰近高雄軟體園區，有鴻海進駐，因過去為航運港口，有許多進出口貿易公司聚集，近年來有鴻海進駐，近期又有緯創進駐，逐漸有科技業群聚效應，未來可望提升就業機會，帶動購屋人潮，提升區域房價與買氣。

未來也因有科技業居住剛需，房市冷熱對於購屋決策的影響較小，可望帶動區域內低總價與高總價的物件；低總價的物件位於前鎮、苓雅、草衙、鳳山、小港一帶的2-3房電梯大樓都可望受惠，預售屋單價約45萬-55萬，屋齡10年內的新古大樓單價約35萬-45萬，屋齡15年-25年的中古大樓，單價約30萬-35萬之間，而區域內高總價的物件，則是座落在中華路一帶總價約4千萬-6千多萬的大坪數豪宅住宅。

許育綺觀察，因緯創的高雄智慧廠房仍在興建中，科技業上班族工作機會尚未確定，因此尚未遇到科技業族群超前部署的情形，待智慧廠房完工啟用後，未來可期，倒是高雄軟體園區也受惠於官方政策打造為亞洲金融重鎮，近期也帶動香港人購屋。

