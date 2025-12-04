緯創醫學科技亮相「2025台灣醫療科技展」 發表AI智慧照護與外骨骼核心技術

緯創醫學科技董事長黃俊東率隊參與台灣醫療展。緯創提供



「2025第九屆台灣醫療科技展」今起至12月7日在台北南港展覽館一館舉行，緯創醫學科技（Wistron MedTech）今展示兩大核心技術——智慧照護系統 BestShape Night 與 智慧輔具外骨骼 Exia，並宣布與多家醫院及企業展開跨界合作，打造全齡健康與行動力的新生態。

緯創醫學科技表示，今年會中展示智慧醫療與行動輔助的未來解決方案，其中BestShape Night 採用零接觸 AI 睡眠監測技術，能在不干擾使用者的情況下提供完整睡眠品質分析。產品已於雙和醫院、聯新醫院完成臨床驗證。

同系列 BestShape VS 能即時偵測呼吸、心跳與血壓，將數據回傳護理端，有效減輕醫護的機械式負擔。目前已廣泛應用於台灣多家醫療院所、長照機構與產後護理之家，累計守護超過 1.6 萬名長者與 1.1 萬名新生兒。

Exia 為緯創醫學科技與德國 German Bionic 共同開發的照護型外骨骼，可於搬運病患或重物時提供主動支撐與動力輔助，降低護理人員腰背負擔並減少職傷風險。目前 Exia 已在多家醫院試用，並透過後台數據分析量化工作效益，推動人力永續與智慧照護。

緯創醫學科技並同步宣布與多家醫院（如新光、馬偕、輔大、高醫等）及國際醫療機構展開技術導入與試用，落實智慧照護與精準醫療。

在運動與健康領域，緯創醫學科技攜手阿瘦實業打造「行動力中心」模式，結合足部健康與智慧輔具技術，提供檢測、輔助到功能訓練的一站式服務，並計劃推廣至全台社區及亞洲市場，實現「永續行動力」願景。

